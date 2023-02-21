2/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│孫正義質押軟銀股票 占持股比例35％

主管機關資料顯示，截至本月13日止，軟銀集團創辦人孫正義向金融機構質押的股票較去年5月增加約430萬股，按目前股價計算約1.83億美元。其質押軟銀股票累計達1.7525億股，占其持股比例約35％。軟銀截至12月底止一季虧損59億美元。

南韓│本月來日均出口額大減14.9％

關稅廳21日發布，南韓2月前20天出口額年減2.3％，為335.49億美元。由於開工天數較去年同期增加兩天，換算之下，日均出口額大減14.9％。半導體出口額年減43.9％；對中國出口銳減22.7％。

土耳其│再爆規模6.4強震 逾200人受傷

土國南部哈泰省（Hatay）21日再度發生規模6.4地震，造成6人身亡、200多人受傷，從敘利亞、埃及到黎巴嫩都感到震動。土國6日發生規模7.8強震至今已兩周，造成逾4.7萬人死亡，和數十萬戶民居受損。

阿聯酋│杜拜機場去年往來旅客逾6,600萬人次

全球國際航班最繁忙的杜拜國際機場去年往來旅客逾6,600萬人次，遠高2021年的2,910萬人次，但仍低於2019年疫前8,640萬人次。機場執行長Paul Griffiths說，在中國旅遊需求帶動下，預計今年底或明年初就能回到疫前水準。

德國 │2月ZEW經濟景氣指數 連五月上升

歐洲經濟研究中心（ZEW）21日公布，德國2月經濟景氣指數，從1月的16.9大幅上升至28.1，創一年新高，優於市場預估的24.5。雖然指數連續五個月上升，但仍遠低去年同期的54.3點，顯示去年2月底爆發俄烏戰爭後，高能源價格問題仍困擾德國。

英國│番茄短缺 重創超市貨源供應

英國正面臨番茄短缺問題，因南歐和北非農作物收成受天氣等因素影響，Tesco和Sainsbury’s等大型超市的貨源供應受衝擊，加上英國和荷蘭等溫室農場受能源價格高漲影響，讓冬季的農作物產量減少而令短缺問題惡化。

歐盟│上月新車登記年增逾11％ 連六月成長

歐洲汽車製造商協會（ACEA）21日公布，歐盟的1月新車登記年增逾11％至逾76萬輛，連續六個月呈年增。雖然西班牙、義大利和法國等銷售呈兩位數增幅帶動整體表現，但ACEA強調主要跟去年同期創歷來最低1月銷售紀錄有關。