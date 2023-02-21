2/22 China Scan 參與中國A股行情

陝西│衝刺旅遊 西安招聘人才

疫後旅遊業搶復甦，西安近日加快推動文旅產業反彈，爭取全年旅遊總營收人民幣2,400億元以上。但西安部分旅行社表示，疫情期間導致旅遊業人才不足，目前旅遊產品設計師、導遊等從業人員缺口較大，需要新血注入，正陸續展開大規模招聘。

重慶│僑商交流 達成12項合作意向

重慶市僑聯日前舉辦浙渝僑商經貿交流活動，來自12個國家和地區的20多名僑商應邀參加，先後前往渝中、沙坪壩、榮昌、大足、南岸等區深入考察交流，並達成樓房升級改造、智慧城市建設等12項合作意向。

湖南│懷化躍東協貨運集結中心

地處湘、鄂、渝、黔、桂五省市中心位置的懷化，不僅是湖南唯一納入西部陸海新通道重要節點的城市，近年亦率先開通了冷鏈國際班列，打通東協的國際陸港營運，初步形成以湖南、湖北、江西三省為主導的東協貨運集結中心。

福建│金門供水水源保障工程 開工

金門供水水源保障工程20日上午在晉江市開工建設，該工程總投資人民幣（下同）31.3億元，主要建設湖庫連通、水源地保護兩大工程，總工期41個月，未來將為晉江、金門等地建構「雙水源、雙線路、多調節」的供水保障體系。

江蘇│應對氣候變遷 全球最弱

氣候風險研究機構「交叉依存計畫」數據顯示，全球面對氣候變遷最脆弱的地區當中，大陸經濟重鎮江蘇省位居首位，山東緊隨其後位居第二，大陸更占據前九名。此外，美國擁有最多對氣候變遷脆弱地區，佛羅里達州在全球排名第十，是美國最脆弱的地區。

天津│擴大創業貸款 最高人民幣300萬

天津為鼓勵創業，近期擴大創業擔保貸款支持力道。當地創業的各類人員，可申請最高人民幣（下同）30萬元創業擔保貸款，大專院校畢業生等重點創業族群可申請最高50萬元貸款，小微企業可申請最高300萬元貸款，並按規定享受貼息扶持。

黑龍江│聯手電商進行產業物流數位化

黑龍江交通投資集團近日與電商巨頭京東簽署合作協議，在現代物流、供應鏈體系建設進行數位化合作。譬如，京東物流資源針對龍江交投旗下所屬的150多個高速服務站，提供配送服務，京東慧採平台也讓龍江交投旗下眾多企業快速獲取商品資源與資料。