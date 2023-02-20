2/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│NBA全明星賽字母哥隊勝 塔圖姆奪MVP

美國職籃NBA全明星賽19日在猶他鹽湖城舉行，塞爾提克前鋒塔圖姆（Jayson Tatum）狂砍10記三分球，攻下創全明星賽紀錄的55分，率「字母哥隊」以184比175擊敗詹皇領軍的「詹姆斯隊」， 榮膺今年全明星賽MVP，也中斷詹姆斯隊五連勝紀錄。

美國│《蟻人3》上周北美票房破1億美元佳績

迪士尼最新漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》儘管評價兩極，上周末北美首映票房超出預期，以破億成績（1.04億美元）登上冠軍，創歷來2月票房第三高佳績，僅排在2016年《死侍》（Deadpool）及2018年的《黑豹》（Black Panther）之後。

美國│推特未支付帳單 含利息逾1,400萬美元

自馬斯克接手推特（Twitter）之後，這家社交媒體平台面臨數件未支付帳單的訴訟。近幾個月推特的房東、顧問公司和廠商至少已提出9件訴訟，要求推特付費，加上利息合計逾1,400萬美元。馬斯克接手推特後即展現削減支出的重整行動，冀望今年達到損益兩平。

巴西│聖保羅州暴雨侵襲 多地嘉年華取消

巴西當局19日指出，東南部聖保羅州遭暴雨侵襲，釀成洪水與土石流災情，該州北部2座城市傳出至少26人喪生，部分受災嚴重地區取消嘉年華慶典。Sao Sebastiao、Ubatuba、Ilhabela及Bertioga等城市重已進入災難狀態，宣布取消嘉年華相關慶典。

德國 │德國商銀27日重返藍籌DAX指數

德意志交易所集團宣布，德國商業銀行（Commerzbank）本月27日起重返藍籌DAX指數，取代化工巨頭林德集團（Linde），林德股東上月同意自德國證交所下市。Commerzbank原為MDAX指數成份股，之後由風機製造商Nordex SE取代。

伊朗│濃縮鈾純度達84％ IAEA介入談判

外交人士透露，聯合國核子監督機構國際原能總署（IAEA）的檢查員發現，伊朗濃縮鈾純度達84％，非常接近製造核武所需的90％，加深國際對伊朗核野心的憂慮，IAEA正與德黑蘭當局談判。自2021年4月起，伊朗的濃縮鈾純度便已提高到60％。

馬來西亞│上月進出口額萎縮 貿易盈餘收窄

馬來西亞貿工部20日公布，1月節日長及工作天數短的緣故，該月進出口額皆從前月下滑，貿易盈餘收窄。1月進口額與出口額各萎縮8.6％、14.4％，貿易盈餘從去年12月的277.6億馬幣，大減35.5％至181.6億馬幣，與去年同月相比縮幅2.1％。