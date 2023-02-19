2/20 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│博通收購VMware 最多延長一年

晶片製造商博通（Broadcom）表示，收購雲端運算公司VMware的交易將會延長最多12個月。按照原先計畫，雙方預計交易在今年5月26日前完成，但受全球多家監管機構對此交易展開調查，其中歐盟6月才將決定是否批准，因此交易決定延長最多12個月。

巴西│里約熱內盧嘉年華 回歸

經歷疫情與總統大選的抗爭干擾之後，里約熱內盧盛大的嘉年華遊行今年終於全面回歸。17日正式揭幕的這場全球最大嘉年華，周末兩天的通宵遊行將氣氛帶向最高潮。

日本│廣島G7峰會 擬邀四方安全對話

七大工業國集團（G7）峰會預計5月19日在廣島開幕，日媒報導，身為主辦國的日本政府正在討論邀請「四方安全對話」（Quad）成員印度及澳洲總理，也有人呼籲邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與會。

土耳其│強震搜救結束 逾4萬人喪生

土耳其和敘利亞強震已累計4萬6,000多人喪生，估計死亡人數還會攀升。土耳其災難緊急應變總署（AFAD）負責人塞翟（Yunus Sezer）表示，土國搜救工作大致上19日晚就會結束。土耳其40,642人喪生；鄰國敘利亞通報逾5,800人死亡。

土耳其 │美國國務卿訪土 兩議題受關注

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日抵達土耳其進行正式訪問，討論華盛頓如何進一步協助安卡拉因應強震造成的人命和財產重大損失。同樣排在議程首位的還有停滯不前的瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織的申請案，土耳其到目前為止一直拒絕批准這些申請。

南韓│韓美再空演 回應北韓試射

北韓19日證實在前一天的「突發試射演習」中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈（ICBM）。為因應北韓發射ICBM，南韓與美國19日在韓半島上空實施聯合空演。本月初韓美已兩度進行聯合空演。

智利│森林大火 摧毀千棟房屋

內政部長杜哈（Carolina Toha）表示，智利中南部新竄出的森林大火與重燃的野火，對人口密集區域產生嚴重問題。智利現在正與多年來最嚴重的森林大火奮戰，野火已奪去24條性命，燒毀超過43萬公頃的土地，影響數千人並摧毀1,000多棟房屋。