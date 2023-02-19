2/20 China Scan 參與中國A股行情

甘肅│蘭州舉辦全省最大新能源車展

「2023智能網聯及未來出行新能源汽車博覽會」近日在蘭州市的甘肅國際會展中心舉辦。這場博覽會是甘肅規模最大且參展品牌最齊全的新能源車展，有近30家知名車廠參展，包括賓士、BMW、奧迪、比亞迪等。

遼寧│瀋陽三孩家庭 每月可獲育兒補貼

為鼓勵生育、降低生育養育成本，瀋陽近日公布最新補貼方案。針對生育三個子女的瀋陽戶籍家庭，每月發放人民幣（下同）500元育兒補貼，直至孩子三周歲止。在托育補助方面，根據托育機構評鑑等級的不同，按每孩每月365元～200元的標準發放補助金。

河北│豐南區力推菇類產業 振興鄉村

近年來，河北省唐山市豐南區引導農民採取「合作社＋基地＋農戶」的模式，規模化發展特色菇類種植，藉此促進農民收入增加，幫助振興鄉村。目前該區年產平菇及香菇等4,000多噸。

北京│2035年各類博物館將逾460座

北京近日公布「北京博物館之城建設發展規劃（2023～2035）」。根據「規劃」，到2025年，北京博物館總數超過260座；到2035年，各類博物館總數超過460座，平均每10萬人擁有兩座博物館。大力支持將北京故宮、中國國家博物館等納入「中國特色世界一流博物館創建計畫」。

浙江│陸首例5G超遠程機器人肝膽手術 成功

浙江大學醫學院附屬邵逸夫醫院外科主任醫師梁霄，日前使用陸產原研微創手術機器人操作台，成功為遠在千里之外的一位新疆病患進行膽囊切除手術，這也是大陸首例5G超遠程機器人肝膽手術。

上海│重點領域返崗率近9成

為確保春季上海企業（特別是重點工程和重點企業）的用工需求，2023年以來上海官方透過點對點、一站式包機與包專車方式，幫助春節返鄉人員回到工作崗位。截至18日，上海重點工程和重點企業平均返崗率近90％，用工短缺大幅緩解。

香港│港大禁用ChatGPT或其他AI工具

香港大學近日宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他人工智能AI工具，除非學生事先獲得教師的書面同意豁免，否則將被校方視為剽竊個案。這也是香港首間明文禁止教學使用ChatGPT或其他AI工具的大學。