2/17 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│世銀總裁馬爾帕斯 6月底提前卸職

世界銀行15日宣布，美國前總統川普任命的現任總裁馬爾帕斯（David Malpass）將提前於6月底卸職，距離他明年4月5年任期屆滿還有一年多，世銀尚未討論繼任人選。馬爾帕斯聲稱世銀領導權平穩轉移的時機到了，但五個月前他因氣候變遷立場面臨要求下台聲浪。

法國│空巴攻疫後商機 加快A330客機生產

飛機製造商空中巴士16日宣布，今年交機目標與去年持平設在720架，去年受供應鏈問題影響僅交機661架未達標，且因應解封後的旅遊需求，加快廣體客機A330的生產速度。空巴也公布去年Q4營收206.4億歐元，高於前年同期的169.9億歐元；息前稅前獲利從15億歐元增至21.5億歐元。

瑞士│雀巢去年業績難看 獲利幾近腰斬

瑞士食品巨頭雀巢（Nestle）16日發布去年業績，儘管調漲商品價格反映原物料成本，但獲利依舊難看。2022年淨獲利93億瑞郎，不如前年的169億瑞郎；營收由前年的870.9億瑞郎增至944.2億瑞郎。展望今年，有機營收增幅介於6％和8％，固定匯率下的基本每股盈餘增幅介於6％和10％。

印度│MSCI調降Adani子公司權重 5月審查

指數供應商MSCI在評估自由流通股數後，原本上周宣布要調降阿達尼集團（Adani）旗下2家子公司的權重。但MSCI 16日表示，此變動要推遲到5月指數審查時進行，理由是阿達尼集團相關特定證券價格限制機制帶來的影響，恐引發可複製性問題。

澳洲│上月失業率增3.7％ 8個月新高

澳洲統計局16日公布，1月失業率經季調後從12月的3.5％躍升至3.7％，高於普遍預估的3.5％，攀抵去年5月來新高。此外上月就業人口減少1.15萬，連續兩個月遞減，也不及市場預期的增加2萬人。此最新就業報告顯示，央行升息及消費者信心低迷開始衝擊經濟。

菲律賓 │上月CPI飆14年新高 央行升息2碼

鑑於1月通膨率飆至14年新高，菲律賓央行16日決議，將基準隔夜借款利率調升2碼（50個基點）至6％，隔夜放款利率升幅同為2碼至6.5％符合預期。菲國1月通膨年增率升抵8.7％，創2008年11月來最大升幅，遠高過央行設的2％到4％目標區間。

日本│日產安全氣囊出包 召回美國40多萬輛車

日產汽車（Nissan）決定召回美國市場40多萬輛舊款休旅車及貨卡車，主要是這幾款車的安全氣囊一旦遇激烈碰撞爆開時，方向盤上的Nissan標誌會脫落彈射釀成意外。據報已有4人因此受傷，預估召回的日產車中有此問題的僅占0.3％。