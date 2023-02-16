2/17 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│120座危舊橋梁 拚年內改造

為改善交通品質以及安全考量，黑龍江省近日宣布，2023年計劃安排危舊橋梁改造120座，目前相關單位已組織評審70多座危舊橋梁改造工程施工圖設計。黑龍江表示，將針對目前幹線公路危舊橋梁普遍有的問題與設計瑕疵進行改良。

陝西│西安北跨總投資逾人民幣1,300億

陝西省會西安大力發展北部，近期展開「北跨」發展重點項目集中開工儀式，此次發展集中開工的項目150個，總投資人民幣（下同）1,324.63億元，年計投資374.96億元，其中先進製造業項目有42個、城建及基礎設施項目64個。

香港│失業率降至3.4％

港府統計處16日公布，香港2022年11月至2023年1月經季節性調整的失業率降至3.4％，比2022年10月至12月的3.5％下降0.1個百分點。香港勞工及福利局長孫玉菡表示，展望未來，隨著經濟活動從疫情中逐漸恢復正常，加上陸港全面通關，入境旅遊反彈，勞工市場情況在未來數月將進一步改善。

澳門│去年旅客總消費額 年減逾兩成

澳門特區政府統計暨普查局16日公布數據顯示，2022年旅客總消費共181.7億元澳門元（下同），較2021年減少25.7％。全年旅客人均消費為3,187元，按年微升0.4％。2022年受訪旅客對澳門各項服務及設施感到滿意的比例均較2021年有所增長。

上海│就業市場招聘求職 供需雙回暖

隨著兔年春節結束，上海各行業復工開工的速度加快，外地務工人員返崗情況良好，上海務工市場招聘求職呈現雙回暖態勢。勞務中介公司，與去年春節後相比，求職的人明顯增多了，增長幅度超過30％。人力資源機構中智諮詢指出，17％的企業計劃增加招聘量。

江蘇│小學作業9點熔斷 確保學生睡眠

常州市博愛小學近日向家長發出通知，宣布啟動「九點熔斷機制」，即學生在晚上九時之後，不用再做功課，未完成的功課第二天亦不用補做，以此保障學生擁有充足的睡眠時間。校方期望以此引導學生養成良好的學習習慣，學會時間管理。

山東│高中設日語班收費高 惹議

山東泰安市寧陽縣近日傳出，共有4所高中與校外培訓機構合作在學校開設日語培訓班，並收取高額培訓費，每人費用達人民幣（下同）12,000至13,800元，引發熱議。泰安市教育局要求停課，並協調培訓機構全部退還學生剩餘課時費用約126萬元。