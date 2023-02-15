2/16 China Scan 參與中國A股行情

國泰航空 元月客運量年增逾40倍

國泰航空公布，1月載客103.19萬人次，年增40.78倍。收入乘客千米數年增38.07倍。乘客運載率增加46.4個百分點至86.8％。貨運方面，共載運9.51萬公噸貨物，年增28.1％。貨物收入噸千米數年增1.41倍。貨物運載率下跌14.4個百分點至62.2％。

國泰表示，1月平均每日接載逾3.3萬人次，較12月的2.6萬人次增加，客運運力月增18％。貨運部分，需求在農曆新年假期後需時間回復，預計區域航線貨運較長途航線更快回復。國泰股價15日小跌0.52％，報港幣7.7元。（賴瑩綺）

安踏體育 大股東擬減持 股價跌3％

港股上市的大陸知名體育用品名牌安踏體育，15日上午傳出大股東有意減持出貨的消息，股價一度大跌近8％，其後跌幅收斂，收盤報港幣106.7元，跌3.61％。

香港聯交所資料顯示，安踏體育的大股東將8,450萬股、價值約合90億港幣的股票轉入香港中央結算系統（CCASS），由於投資者需透過券商買賣股票，因此大戶將持股轉移到CCASS系統，通常會被市場視為是出貨前兆。（李書良）

碧桂園 旗下兩公司遭凍結人民幣7,200萬

大陸房企碧桂園於2022年10月與金杉置業爆發合約糾紛，一審裁定顯示，金杉置業向法院申請財產保全，請求凍結山東碧桂園房地產開發和碧桂園地產集團名下銀行存款人民幣（下同）7,200萬元或查封同等價值的其他財產。

經法院審查，認為該申請符合法律規定，裁定執行。港股碧桂園15日下跌5.6％，收報港幣2.53元，該股過去一年來累計重挫逾60％。（楊晴安）

TMT企業 PwC估在陸IPO回暖

國際會計師事務所PwC在15日公布報告顯示，2022年下半年，大陸TMT企業IPO數量較上半年68起大幅增至124起，融資總額人民幣（下同）1,335億元，遠超上半年。

從行業來看，2022年下半年，技術硬體與設備業IPO共77起，占比62％；軟體與服務業38起，占比31％；媒體業9起，占比7％。另外，大陸資本市場仍為企業上市首選。報告顯示，大陸TMT企業在科創板和創業板上市的比例分別為31％和28％，另有14％的企業選擇在北京證交所掛牌。PwC中國北部審計市場主管合夥人張翌表示，全面註冊制將進一步提升大陸國內資本市場效率和上市可預期性，在科創板及創業板帶動下，大陸TMT公司在資本市場表現回暖。（黃欣）

百度 多家平台接入文心一言 股漲逾3％

百度15日宣布，將其對標ChatGPT的生成式對話產品「文心一言」，全面接入影音平台愛奇藝，雙方將共同探索將AIGC（人工智慧自主生成內容）技術應用於愛奇藝內容搜索、內容宣發、內容創作工具、小說創作等業務。

不僅愛奇藝，在15日包括集度汽車、土巴兔、度小滿、掌閱科技、汽車之家、藍色光標等多家平台企業都宣布接入「文心一言」，涉及汽車、金融、閱讀、家居等多領域，成為大陸首個大規模應用的類似案例。

當前ChatGPT與AIGC是股市上最受追捧的概念，消息傳出後，帶動百度15日股價在中午時大幅上揚，港股百度走出早盤漲跌互現狀態，股價最高一度漲約7.6％，尾盤漲幅有所收斂，收漲3.76％報港幣149.1元，成交值港幣28.12億。（楊日興）

市場脈動

螺紋鋼 需求增 期價趨強

市場分析，大陸螺紋鋼（台稱鋼筋）期貨價格15日上漲，市場心態好轉，鋼廠順勢拉漲，商家成本抬升賣價跟漲。由於建築鋼材需求持續釋放，短期內的螺紋鋼期價維持趨強運行。（蘇崇愷）