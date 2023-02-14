2/15 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│福斯轉播超級盃 收視人數史上第三高

據尼爾森收視率數據顯示，今年由福斯（Fox）轉播的第57屆超級盃共吸引1.13億人收看，成為史上收視人數第三高的電視節目，也是六年來觀眾人數最多的大型賽事。蕾哈娜中場秀表演也吸引1.187億人觀看，在歷屆超級盃表演排名第二。

美國│Meta首席商業長將卸職 引發裁員聯想

臉書母公司Meta 13日宣布，首席商業長萊文（Marne Levine）在該公司工作13年後即將卸任。她將擔任該職至21日，之後轉為普通員工直到夏季離職。52歲的萊文曾擔任多個管理職務，包括Instagram首位營運長等。Meta近日宣布將刪減支出且可能再次裁員，萊文此時離職引發聯想。

英國│上季基本薪資年增6.7％ 21年來新高

英國國家統計局（ONS）最新數據顯示，2022年第四季不計獎金的基本薪資年增6.7％，增幅創下2001年有此紀錄以來最高（疫情期間不算），高於市場預期的6.5％增幅，這可能加劇英國央行（BOE）對於通膨升溫的擔憂。

新加坡│財長定調 有薪育嬰假增至四周

新加坡副總理兼財政部長黃循財14日發表2023年財政預算演說指出，2024年1月1日起，新生兒父親有薪育嬰假從兩周至增至四周。一開始並非強制規定，批准額外兩周的雇主將獲得政府補助。家中有2歲以下孩童的父母，每年無薪育嬰假天數從6天增至12天。

北韓│金正恩愛女 金主愛首次登上郵票

北韓領導人金正恩的女兒金主愛（譯音）首次登上郵票。北韓郵票社14日公佈將於17日發行的8種新郵票，主要為去年11月18日金正恩現場指導火星-17型新型洲際導彈時拍攝的照片。金主愛亮相其中的五種郵票。

韓國 │三星旗艦機Galaxy S23 七天賣出百萬部

三星電子14日表示，發售七天來新旗艦手機Galaxy S23系列在南韓國內的預售量為109萬部，創Galaxy S系列預售量之最。機型方面，65萬部為Ultra版、占60％，Plus版占比17％，標準版佔23％。

日本│豐田創辦人之子去世 享壽97歲

豐田汽車公司表示，名譽董事長豐田章一郎14日下午4點48分因心力衰竭去世。享耆壽97歲。豐田章一郎是豐田汽車創辦人豐田喜一郎之子，1982年就任社長，是將該品牌從日本推廣到海外的大功臣。他的長子豐田章男為現任會長。