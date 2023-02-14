2/15 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│哈爾濱冰雪美食節 開幕

為期兩周的「首屆中國（哈爾濱）冰雪美食節」14日起開幕。本屆活動集合旅遊、文化、美食和城市風貌為一體，包括冰雪美食廚藝邀請賽、冰雪美食系列高峰論壇、大小嘉年華等系列內容，推動餐飲與文化旅遊相關產業融合發展。

重慶│「中國複眼」探測雷達二期開工

由北京理工大學帶領建設的「中國複眼」二期大規模分布孔徑深空探測雷達項目，近日在重慶市雲陽縣開工，將建設25部30米孔徑雷達，可對千萬公里外的小行星探測和成像，將為大陸近地小行星撞擊防禦和行星科學研究等提供重要功能。

雲南│情人節帶動 昆明花市交易激增40％

情人節帶動鮮花需求商機。素有大陸花卉市場「風向標」和花卉價格「晴雨表」的昆明斗南花市，鮮花消費明顯回暖，銷量和價格雙雙上漲。數據顯示，1月24日至2月8日，鮮花交易量達5,642萬枝，較去年同期上漲近40％。

廣東│智財權案審結量 占大陸近三分之一

近五年來，廣東法院審結各類智財權案件達76.14萬件，占全大陸近三分之一。近三年受理專利等技術類智財權案件3.5萬件，年增26％，涉及信息技術、智能製造、生物醫藥、節能環保、自動駕駛等科技創新領域，以及大數據、雲計算、動漫遊戲、人工智能等數字經濟前沿領域。

福建│已建5G基地台達4.4萬個

福建移動最新數據顯示，已在該省建成5G基地台4.4萬個，範圍有效涵蓋城鎮區域和50公里以內海域。廈門為福建移動重點部署區域，下一步要在當地探索5G在政府管理、行業生產、民生家庭等相關應用，深度將科技進步融入經濟。

浙江│挺機構發行碳排相關金融產品

為創新碳金融信貸產品、擴大綠色債券規模、撬動更多社會資本進入應對氣候變化，浙江近日印發該省「促進應對氣候變化投融資的實施意見」，為大陸首個省域相關規畫，當中鼓勵金融機構對相關區域提供授信支持，鼓勵機構發行碳排相關金融衍生產品。

上海│舉辦兩岸青年企業家交流活動

兩岸青年企業家交流活動13日在上海舉行，兩岸百餘位嘉賓和青年企業家聚焦「共享新機遇，共創新未來」主題。與會者認為，上海與台灣淵源深厚、交往密切，兩地企業合作基礎好，攜手發展拓展空間大，兩岸青年企業家應成為促進兩岸交流合作、推動兩岸關係發展的主力軍。