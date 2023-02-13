2/14 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│高盛大裁員 執行長：早行動不會這麼慘

高盛1月裁員3,200人，為2008年金融危機來最大裁員數，但知情者透露，執行長所羅門（David Solomon）認為這次裁員行動太晚，應該提早至去年就執行，並坦承若早點裁員，裁員人數就能減少一些。高盛未立即回應相關報導。

美國│綠能卡車商Nikola打造氫氣工廠

美國綠能卡車商Nikola表示，自去年底開始在鳳凰城郊區的Buckeye建造一座氫氣工廠。這家成軍七年的綠能卡車廠商已與多家氫氣製造商簽約。根據Nikola規劃，目標2026年為約7,500輛重型卡車提供足夠燃料。

丹麥│長賜輪兩年前卡船 馬士基提訴訟

航運巨擘馬士基13日表示，已對長賜輪的日本船東正榮汽船和承租的長榮海運提出訴訟，要求為該貨船2021年於蘇伊士運河擱淺六天，造成馬士基的貨運因此被延誤而賠償。但是馬士基沒有公開其求償金額和在什麼時候提出訴訟。

荷蘭│氣價大漲 天然氣使用量探50年低點

去年天然氣使用量創50年新低，大減25％至310億立方米。因俄烏戰爭刺激氣價大漲，令工業與家庭減少使用天然氣。其中，家庭用量減少約10％，因為秋季異常暖和而降低取暖需求。化學業用量減少約30％為工業用戶裡減幅最大。

日本│豐田擬擴大投資 拓展電動車

4月1日將接任豐田社長的佐藤恒治13日說，要透過擴大投資來引進包括電動車用電池等優化零件和改進製造平台，加快拓展電動車市場速度，重點是在2026年前為豪華品牌Lexus開發多款新電動車。

日本 │投資人元月淨買進117億美元海外債券

日產汽車與雷諾汽車13日宣布，雙方將合力投資6億美元在印度生產六款新車，其中包括兩款電動車，後者將是他們在印度首度推出的電動車。兩家車商各負責三款並在印度清奈設計製造。相關研發活動可望為當地帶來2千個工作機會。

印度│日產結盟雷諾 打造印度首款電動車

日產汽車與雷諾汽車13日宣布，雙方將合力投資6億美元在印度生產六款新車，其中包括兩款電動車，後者將是他們在印度首度推出的電動車。兩家車商各負責三款並在印度清奈設計製造。相關研發活動可望為當地帶來2千個工作機會。