2/14 China Scan 參與中國A股行情

香港│渣打馬拉松復跑 近3.5萬人參加

疫情後大型活動逐漸恢復常態，渣打馬拉松13日正常舉辦，近3.5萬跑者參與，占3.7萬報名名額的94％，創歷來最高出席率，包括周潤發等許多明星藝人亦積極參與賽事。香港田徑總會表示，擬在11月再舉辦另一場賽事。

北京│蟬聯城市科技創新指數榜首

首都科技發展戰略研究院近日公布城市科技創新發展報告，在2022年，北京繼續蟬聯榜首，上海首次超越深圳排名第二。報告指出，北京創新水平持續提高外，還完善應用場景，利於科技與產業深度融合，環境上也有利吸引人才與品牌進入，探索國際創新模式。

遼寧│大連港進口智利車厘子 年增150％

大連港南美直航季節性航線—車厘子「快線」本年度收官。通過「貨櫃＋散貨」的操作模式，大連港今年以來累計進口智利車厘子2.5萬噸，年增150％。2022年以來，智利出口近40萬噸車厘子，相當於8,000萬個5公斤箱。其中約7,000萬箱出口至中國。

浙江│寧波捷運晚間8點後與假日免費

為鼓勵民眾出行，推動夜間和節假日的消費復甦動力，寧波宣布即日起至6月30日，每晚8點後及法定節假日全天，捷運1號線到5號線全線免費乘坐，該時段乘客無需購票、刷卡、掃碼，就可直接進站乘車。

福建│漳州首個公共能源託管項目 啟動

漳浦縣醫院綜合能源託管服務項目簽約儀式近日舉行，意味著漳州地區首個公共能源託管項目正式啟動。未來，仰賴國網福建綜合能源服務有限公司的能源託管服務，漳浦縣醫院的綜合節能率將提高到8％至15％。

四川│蓬深6井 創亞洲最深直井紀錄

中國石油西南油氣田公司位於蓬萊氣區的蓬深6井，於13日完鑽並成功固井，井深最深達9,026公尺，刷新亞洲最深直井紀錄。蓬深6井是該區探索燈影組的重點預探井，於2021年7月開鑽，原設計井深為7,990公尺，最終進一步加深至完鑽。

山西│太原擬設晉陽湖數位經濟產業園區

太原市晉源區為聚焦能源領域數位化轉型，擬建立晉陽湖數位經濟產業園區。當地將以「華為煤礦軍團」全球總部領軍，完成園區總體發展規畫，預計將引進省內外行業上下游企業20家以上，企業營收預估超過人民幣100億元。