2/13 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│裁員暖身 Meta多項團隊預算延議

為準備進行裁員，臉書母公司Meta已延後多項團隊預算決定。據Meta員工透露，由於最近幾周攸關預算與員工人數陷入不明，導致他們無法對未來工作進行規劃。Meta本月稍早宣布今年是「效率之年」，經費支出約在890到950億美元。

美國│外籍人士延簽H-1B或L-1 允在境內辦理

媒體報導，美國國務院今年稍後將試辦讓持有H-1B或L-1簽證者，不用離境就可在美國境內辦理延簽。受到科技業歡迎的H-1B簽證，核發對象是有大學學歷、從事專業工作的外籍人士。L-1簽證則發給被公司調到美國工作的外國經理。

日本│自民黨高層：寬鬆貨幣政策可調整

日本執政自民黨政務調查會長萩生田光一接受NHK節目訪問時指稱，日本寬鬆貨幣政策應維持，但當中仍然可調整與改革。據日媒報導，經濟學家植田和男（71歲）料將接替黑田東彥，出任下一任日銀總裁，這也引發外界揣測日本貨幣政策將改變。

土耳其│IMF：強震災後重建 可望助長GDP

國際貨幣基金執行董事莫希丁（Mahmoud Mohieldin）指稱，上周強震對土耳其經濟造成重創不會像1999年如此嚴重。他還提到災後民間與公共部門重建，將有助GDP成長。迄今該地震已造成逾2.9萬人喪生。

法國│施壓年改 全國性示威抗議持續

法國上周六（11日）進入第四天全國性示威抗議，以對馬克宏政府提出的年金改革計畫進行施壓，其中一項是把退休年齡從62歲提高到64歲。在經濟合作暨發展組織國家中，法國人擁有最長退休生活，民調顯示多數民眾並不願放棄該福利。

葡萄牙│不滿低薪 逾10萬名教師上街抗議

不滿薪資待遇過低，逾10萬名葡萄牙教師上周六（11）再度走上里斯本街頭抗議，這也是該國教職人員不到一個月第三度舉行大規模示威活動。在葡國最低薪資級別的教師，每月薪資約為1,100歐元，即使是最高級別教師，月薪也不到2,000歐元。

緬甸│雪佛龍撤出 Yadana天然氣股權售加商

美國石油巨擘雪佛龍表示，已同意把在緬甸Yadana天然氣項目的41.1％股份售給加拿大公司MTI，這項交易也讓石油業者得以退出緬甸。自從後者軍方2021年發動政變後，雪佛龍與其他石油業者已決定離開緬甸，以抗議該國違反人權行為。