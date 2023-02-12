2/13 China Scan 參與中國A股行情

北京│露營熱度升溫 官方擬祭規範

因應露營熱度升溫，北京市文旅局近日公布「規範引導帳篷露營地發展的意見（試行）（徵求意見稿）」。其中提出，帳篷露營地應不占用現狀耕地、不占用自然保護地核心保護區等，不破壞生態環境，避免對生物多樣性保護產生不利影響等規定。

江蘇│全球最大貨櫃船 展開八天試航

在江蘇省海事部門海巡艇的護航下，全球裝箱量最大的新造貨櫃船：鑫福102輪，近日從江蘇太倉港駛向浙江省附近海域，展開為期八天的試航。鑫福102輪這次試航結束後，預計將於3月底完成交付並投入使用。

福建│萬噸級鑄造3D列印智慧工廠 投產

全球少有的萬噸級鑄造3D列印全程智慧工廠：大陸國家智能鑄造產業創新（泉州）中心近日投產。該中心項目總投資約人民幣2.54億元，總建築面積約1.4萬平方公尺，第一期共投入十台3D列印機，其中六台已開始運行。

廣東│深圳衝5G基站 拚全年增萬個

深圳近日公布年內重要建設計畫。提出今年全年將新增5G基站1萬個。預計2023年底前，將建成高速率、大容量、低時延的超級寬頻網路，實現「雙千兆、全光網、1毫秒、萬物聯」網路建設目標，打造大陸國內第一的網路先鋒城市。

河南│鄭州發消費券 規模人民幣3,500萬

為提振消費，河南鄭州於13日起發放人民幣（下同）3,500萬元的消費券，可用於家具、建材、家電消費等。共分別為500元、1,000元、5,000元和10,000元不等的面額，以及500元「電器專用」消費券，民眾可任意領取一張或多張。

湖北│破產重整程序 活化企業資產

自2020年以來，湖北省法院系統透過破產重整程序，活化資產人民幣249.08億元，安置分流職工4,500多名，讓53家企業從「山窮水盡」轉「柳暗花明」。湖北透過破產重整程序，降低企業制度性、經營性成本，保護、拯救困境企業。

湖南│去年林業產值 逾 人民幣 5千億

2022年湖南省林業產業總產值年增2.5％至人民幣5,540億元。湖南省林業局日表示，2023年將保持全省林業產業總產值穩步增長，全年營造林390萬畝以上，保護修復草地7.5萬畝以上，擴大保障油茶生產用地，完成油茶林新造、低產林改造近300萬畝。