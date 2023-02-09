2/10 China Scan 參與中國A股行情

吉林│高速服務區電動車快充樁拚全覆蓋

隨著當地電動車的快速增長，吉林省政府正在加速完善高速公路的充電樁建設。截至2022年底，吉林省已有41個高速公路服務區完成98個快速充電槍位的建設工作。預計在2025年，要實現高速服務區快充樁全覆蓋。

上海│推廣機器人產業 設220家智慧工廠

上海大力推廣智慧製造與工業機器人產業，最新規畫指出，將在未來3年建設20家市級標桿性智慧工廠、200家市級智慧工廠，帶動工業機器人應用量新增2萬台，工業機器人密度達每萬人100台。在2022年，上海工業機器人年產量逾7.5萬台，規模為大陸各城市之首。

江蘇│天價水果引網怒 鳳梨1顆980人民幣

南京民眾近日在逛德基廣場某超市時，驚見單獨包裝的柳橙及草莓每顆標價為人民幣（下同）128元，鳳梨每顆標價更高達980元，民眾隨後上傳「天價」水果短影片引發網友熱議。目前當地市場監管部門已介入調查，將及時公布調查結果。

廣東│陸港恢復通關 水路出境人潮提升

日前陸港兩地恢復通關，廣東與香港水上交通往來變得更加頻繁。廣東海事局副局長郭偉斌表示，港澳航線客船的復航，大幅提升水路出境的旅客人潮。自今年1月7日至2月8日，廣東水路累計發送旅客881萬人次，與2022年同期相比大增40％左右。

香港│空汙改善 空氣品質十年來最好

香港環保署最新公布，當前香港空氣品質逐步改善，大氣中空氣污染物過去十年下跌43％～62％，路邊空氣污染物下跌47％～64％，2022年整體空氣品質更達到十年內最佳。整體珠江三角區域逐年呈下降趨勢，2022年減排幅度大，反映粵港合作減排措施成效明顯。

雲南│19家旅行社投訴量暴增 被約整改

大陸放寬防疫限制、旅遊商機瞬間噴發，旅遊糾紛也隨之激增。身為旅遊大省的雲南不僅加大旅遊市場查處力度，近日將1月份投訴量居前的19家旅行社納入「黑榜」，這些旅行社來自昆明、大理、麗江等熱門旅遊城市，業者被約談整改並重點監管。

湖北│攻北斗產業 2025產值衝千億人民幣

湖北最新上路的「突破性發展北斗產業三年行動方案（2023～2025年）」提出，要實施創新能力提升、規模化場景應用、補強產業鏈、產業發展生態重構、高端人才引進等工程。力爭2025年產值達人民幣1,000億元，產業規模占全大陸比重達10％以上。