2/9 China Scan 參與中國A股行情

海南│海口存量房交易 將試點帶押過戶

為進一步優化不動產登記辦理環節，海口市住建局表示，鼓勵推廣存量房轉移登記「帶押過戶」模式。該模式適用於賣方已取得房屋所有權證或不動產權證但房屋設立抵押登記，買方貸款購房的情形，將自2月20日起在與登記機構合作的銀行試點。

陝西│花式招聘 線上線下齊發

為提振就業，今年截至目前，陝西各地已陸續推出線上線下招聘活動805場次，提供就業職缺近100萬個。除了分行業、分領域舉辦多場線下的招聘活動，還會開展直播帶崗、雲招聘等線上服務，為求職者提供便利。

湖北│恩施打詐 非必要禁往柬緬寮泰

恩施市公安局通告，堅決遏制市民非法出境從事電信網路詐騙等其他犯罪活動，又指非緊急、非必要不得前往柬埔寨、緬甸、寮國、泰國等國家。如果有緊急情況因公務及就學等需要前往上述國家者，經審批後才可前往。

重慶│陸首批特訓松鼠 將上線緝毒

重慶市合川區公安局近日成功培訓出大陸第一批六隻緝毒松鼠，已通過相關科研機構認證，即將正式上工。和緝毒警犬不同，松鼠體型小、動作敏捷，適合搜索環境複雜的物流倉庫、快遞站等地。松鼠會在找到毒品後用抓撓的方式告訴訓導員，該處可能藏有毒品。

北京│開放線上電商拓展實體通路

北京市監局最新推出17條具體措施支持電商經營，其中，「個體網店」可透過新規，將符合北京市政策要求的網路經營場所變更為實體經營場所，從而拓展實體經營通路。此外，北京還鼓勵個體網店通過「個轉企」方式，實現向現代企業制度的轉換。

天津│建設首條無人駕駛示範路段

天津市河北區預計今年內建成中心城區的首條無人駕駛示範路段，全長3.1公里，以此打造「車聯網商用第一城」。當地還計畫結合主要停車場、景點和廣場等場域，設置零碳自動駕駛旅遊小巴線路，便利遊客出行的同時，實現低碳和科技新體驗。

山東│累計整治逾2萬個入海排污口

山東省生態環境廳表示，截至2022年底，山東已整治入海排污口20,882個，占全部入海排污口的99.8％，超過年度整治任務19.8個百分點。在入海河流總氮治理方面，目前已累計巡河15,000多公里，排查氮污染問題近2,500個，已有9成獲得整改。