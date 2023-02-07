2/8 China Scan 參與中國A股行情

河北│今年水利投資達人民幣700億

河北近日公布2023年重要專案建設，預計水利項目建設投資規模將達人民幣700億元，年增20％左右。該省要求各地方政府活化現有水利資產資源，通過股權出讓、委託經營、整合改制等方式，組建水務投資公司，提高融資能力。

山東│提振房市 濟南發置業消費券

為提振房市買氣，濟南將發放人民幣5,000萬元置業消費券。凡自2月8日至6月30日，購買新建商品住宅並在濟南市房地產資訊系統前5,000名簽訂網簽合約的消費者均有機會參與領取，等於每套網簽合約都可獲得10,000元消費券。

上海│去年實際使用外資規模 創新高

上海此前調整跨國公司地區總部的相關政策，隨著新政策逐步發酵，2022年新增跨國公司地區總部60家。期內上海實際使用外資超過239億美元，規模創歷史新紀錄。截至目前，上海的跨國公司地區總部、外資研發中心分別累計達到891家和531家。

香港│首度引入中東舉辦高球賽

香港高爾夫球會7日宣布，將舉辦亞洲巡迴賽分站賽、Aramco Team Series，以及停辦兩年的香港高爾夫球公開賽，三項賽事都將在粉嶺球場舉行。其中，Aramco Team Series香港站賽事預計10月舉行，由沙烏地阿拉伯國家石油公司贊助，這也是香港首度引入由中東舉辦的高球大賽。

貴州│因應確診 多地取消學生長跑

由於確診後強行劇烈運動可能會加重心臟損傷，近日貴州省貴陽、遵義、六盤水、黔南等多個市州也因應調整體育中考項目，均取消了男生1,000公尺、女生800公尺的長跑項目，避免高強度、高負荷體育活動影響學生健康。

青海│年內糧食播種面積 將逾445萬畝

身為糧食產量大省的青海，近日調整優化種植業生產結構，春耕備播各項工作正有序推進。預計今年該省糧食作物播種面積穩定在445萬畝以上，油料作物面積220萬畝，蔬菜面積65.1萬畝。

北京│為返京人員提供53萬間租房

北京近日推出惠民租房服務平台，並展開春歸計畫，保障春節後返回北京工作人員的住房租賃需求。針對不同族群，北京召集多家企業提供適合房源53萬間。參與企業承諾房源在活動期間不漲服務費及租金，並推出免押金、租金、佣金打折等一系列優惠。