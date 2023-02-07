2/8 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│藥局CVS Health併同業 擬砸105億美元

外媒引述消息報導，美國連鎖零售藥局CVS Health計劃以105億美元價格（包含債務）收購初級醫療供應商Oak Street Health，希望迅速拓展初級醫療服務業務。雙方正就每股約39美元收購價格進行討論，若順利的話，最快可能於本周宣布達成協議。

美國│聯航爆飛安疑慮 航管局要罰百萬美元

美國聯邦航空管理局（FAA）6日提議對聯合航空公司處以115萬美元罰款，理由是後者在部分波音777飛機操作方式出現安全疑慮，機組人員在飛行前檢視清單刪除了檢查火災警報系統措施。FAA指稱，該航空公司2018年6月～2021年4月期間未進行火災預警系統檢查。

美國│去年貿易逆差激增12％ 連三年創新高

美國商務部表示，歸因高油價與美國民眾對汽車、手機與其他消費品需求強勁，美國去年全年貿易逆差激增12.2％至9,481億美元，為連續第三年創紀錄新高。此外美國去年12月貿易逆差增長逾1成至674億美元，其中進口額增加1.3％、出口額減少0.9％。

英國│英國石油去年暴賺277億美元 創新高

繼埃克森美孚、雪佛龍等石油巨擘去年獲利創新高後，英國石油也受惠於能源價格飆漲，在7日宣布去年相當於淨利的基本重置成本利潤達到277億美元，與前年的130億美元相比增加1倍以上，並打破2008年262億美元的歷史紀錄。去年第四季英國石油基本重置成本利潤48億美元，雖低於公司預期，但高於前年同期的40億美元。

德國│去年12月工業生產減3.1％ 比預期慘

德國7日公布去年12月工業生產經調整後月減3.1％，大於分析師預期的0.6％跌幅，主因是能源消耗量大的工業類別生產月減6.1％。若與前年同期相比，去年12月工業生產年減3.9％。德國統計局7日另將去年11月工業生產增幅上修至0.4％。

土耳其│強震接連爆發 經損上看10億美元

土耳其與敘利亞邊境6日接連發生芮氏規模7.8和7.5強震，已造成至少4,300人死亡，數千棟建築物倒塌。搜救團隊在土國瓦礫堆下救出將近2,500人。美國地質調查局估計，強震恐造成至多1萬人死亡，初步經濟損失恐達10億美元。

印度│阿達尼電力傳輸上季淨利增78％

阿達尼電力傳輸（Adani Transmission）去年第四季淨利年增78％，至47.4億盧比（約5,728萬美元），核心電力業務營收年增25％至328億盧比，帶動早盤股價強彈5％，然尾盤回落至平盤震盪。阿達尼集團遭空軍狙擊，導致電力傳輸子公司股價腰斬。