2/7 Global Scan 掌握全球投資脈動

挪威│政府提案金援烏克蘭73億美元

挪威政府在6日提出未來五年向烏克蘭提供73億美元援助，並進行朝野協商，希望在國會就援助達成一致協定。俄烏戰爭讓能源價格飆漲，使石油輸出國挪威去年石油收益創新高，但也被外界批評其發戰爭財。

英國│通膨加劇 醫護人員罷工要求加薪

數萬名護理師和救護車人員6日示威，要求加薪以反映逾40年最嚴重通膨，為英國公共衛生系統歷來規模最大罷工，人力不足給國民保健署（NHS）構成更大壓力。政府以大幅加薪會進一步推升物價為由，未達成薪資談判而激發這次大罷工。

德國│2月消費者信心指數連四月上升

德國零售業協會（HDE）公布2月消費者信心指數，從1月88.54點上升至91.93點。儘管指數連續四個月上升，顯示民眾對經濟和個人所得愈來愈有信心，但指數仍未回到俄烏戰爭前水準。HDE指能源價格高漲讓民眾傾向增加儲蓄。

沙國│3月銷往亞洲輕原油售價提高

路透報導，沙國調漲3月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官方售價，這是沙國六個月來首度調高。與阿曼╱杜拜報價的每桶溢價調高0.2美元至2美元，而非市場預估的調低0.3美元。外界認為是沙國看好中國的能源需求回升而做此決定。

土耳其│爆發規模7.8強震 傷亡人數84年最嚴重

土國6日凌晨發生規模7.8強震，官方表示已造成1,121人死亡，估計死亡人數會持續增加，7,634人受傷。總統艾爾段表示近3,000幢建築倒塌，為土國自1939年以來最嚴重地震。當年強震造成約3萬人死亡。

印尼│上季GDP年增5％ 連七季成長

印尼2022年第四季GDP年增5.01％，為連續七季成長，高於市場預估的4.95％，但明顯低於前季的5.72％。雖然許多企業增加投資，但受政府支出年跌4.8％影響而削弱刺激經濟力度。2022年全年經濟成長5.31％，高於2021年的成長3.69％。

韓國│與澳洲央行續簽雙邊本幣互換協議

韓國央行6日與澳洲央行續簽雙邊本幣互換協議，期限五年至2028年2月5日，規模為9.6兆韓元。韓澳於2014年首次簽署為期三年的雙邊換匯協議，以促進貿易和穩定金融市場，並於2017年和2020年各續簽三年，此次則續簽五年。