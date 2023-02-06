2/7 China Scan 參與中國A股行情

陝西│西安年春節元宵旅遊收入 創高

古都西安在春節、元宵等假期節日期間舉辦盛大「西安年」主題文旅活動，在包括大唐不夜城等仿唐氛圍造景下，推動西安遊客人次、旅遊收入雙創新高，省外遊客占比接近50％，西安城牆景區接待遊客並較2019年增長145％。

黑龍江│保護管理黑土 設地方標準體系

黑龍江近日宣布建立「草甸土肥沃耕層培育技術規程」和「黑鈣土肥沃耕層培育技術規程」兩項地方標準，至今已完成對於區域內所有黑土地土壤類型肥沃耕層構建八項地方標準的制定，在大陸形成一套黑土地方標準體系，以利黑土的保護管理。

北京│機動車尾號限行 13日恢復

北京防疫領導小組交通安全組6日指出，自大陸稍早放寬防疫措施以來，北京就醫需求趨於平穩，社會生產生活秩序逐步恢復正常。13日為北京中小學開學日，通勤與開學交通需求相加，預計交通壓力增大，因此自13日起恢復機動車尾號限行措施。

山東│推動文旅虛擬實境科技發展

山東省文旅虛擬實境科技融合發展中心5日正式揭牌成立，將依托歌爾的技術資源和產品優勢，搭建濰坊及全省文旅元宇宙創新研發平台，配置專業團隊展開元宇宙技術創新和新產品研發應用，並積極布局全省文旅元宇宙類項目的策畫開發和落地建設等業務。

江蘇│數位人民幣試點 全省啟動

數位人民幣試點正在從蘇州推廣至江蘇全省，江蘇省近日公布「江蘇省數字人民幣試點工作方案」指出，要求力爭在2025年底基本形成服務便捷高效、應用覆蓋面廣、生態較為完善的數位人民幣營運管理體系，推動實現應用和生態體系的四大目標。

福建│福州推進治水建設 人水和諧共生

福州官方6日公布「關於推進全域治水建設更加美好海濱山水城市的實施意見」提出，到2035年，福州河湖水系治理體系和治理能力實現現代化，繪就江河安瀾、河暢水清、岸綠景美、魚翔淺底的新畫卷，全面建成人水和諧共生的海濱城市、山水城市。

香港│金管局：最優惠利率尚未見頂

美國日前升息後，香港銀行沒有調整最優惠利率（P）。香港金管局總裁余偉文6日表示，目前美國聯準會（Fed）升息步伐未完，未來有機會使港幣拆息上升，銀行可能有更大的升息壓力，所以目前說最優惠利率見頂是言之過早。