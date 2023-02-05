2/6 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│民主黨2024初選改南卡羅來納州

民主黨全國委員會表決通過拜登提議明年在南卡羅來納州舉行第一場民主黨總統候選人初選。此舉將使非裔美國人在選擇民主黨總統候選人時擁有更大的影響力。拜登2020年在南卡羅來納州民主黨總統初選獲勝，讓他士氣大振，最終贏得黨內提名，進而入主白宮。

德國│澄清普丁未提出飛彈威脅

總理蕭茲接受《週日畫報》訪問時說，俄羅斯總統普丁和他通電話時，「沒有對我或德國提出任何威脅」。英國前首相強生本周接受英國廣播公司紀錄片採訪時說，普丁曾威脅他要進行飛彈攻擊，而且「只需要1分鐘」。克里姆林宮回批強生說謊。

法國│巴黎聖母院 2024完工

2019年慘遭祝融，在大火中坍塌的巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）尖頂將在今年底回歸原位，但聖母院仍無法在明年7月巴黎奧運之前全面重新開放。法國文化部表示，巴黎聖母院重建完工日期會在2024年底前。

法國│退休年齡讓步 國庫失血10億歐元

總理波恩（Elisabeth Borne）表示，為回應人民對退休改革的訴求，願意作出讓步，容許在20歲或21歲投入職場的民眾，可以提早在63歲退休，較政府建議延後退休年齡至64歲，提早一年領取退休金，預料有3萬人受惠，涉及額外10億歐元支出。

智利│熱浪來襲 森林大火頻發

智利中南部熱浪酷暑下已發生數百起森林大火，造成至少22人喪生。當地氣溫飆升至攝氏40度，讓火勢難以控制。智利內政部長杜哈（Carolina Toha）表示，智利已成為最易爆發火災的國家之一，這基本上是氣候變遷的結果。

日本│外國郵輪重返 至11月有212航次

日本3月將恢復國際郵輪靠泊國內港口。據國土交通省透露，至11月預定有212航次的外國郵輪抵達日本。疫情前的2019年，外國郵輪停靠1,932航次，訪日遊客達215萬人，旅行消費額為805億日圓。

沙烏地阿拉伯│警告：對俄制裁恐釀能源危機

沙烏地阿拉伯能源部長阿布杜拉阿齊茲警告，西方對俄羅斯制裁與投資短缺可能導致能源供應短缺。他在沙國首都利雅德出席一場會議，被問及對俄制裁措施將如何影響能源市場時，做出上述回答。