2/3 China Scan 參與中國A股行情

北京│海淀區去年經濟總量衝兆元人民幣

2022年海淀區經濟運行情況記者會2日舉行，經初步統計，2022年海淀區地區生產總值達到人民幣（下同）1.02兆元，正式跨進「兆元俱樂部」，成為大陸第一個經濟總量破兆元的地市級區縣。海淀區是北京市大學與科技企業密集區域，經濟與科研實力堅強。

河北│唐山港躍世界第二大港

2022年以來，唐山市全面推動唐山港基礎設施日益完善、集疏運體系更加順暢，港口對外開放程度進一步提升。2022年唐山港全港完成貨物吞吐量年增6.43％至7.68億噸，全年貨物吞吐量超越上海港躍居世界第二大港口。

上海│去年跨境電商出口申報年增58％

上海海關表示，2022年，上海口岸出口跨境電商延續迅猛發展情勢，全年出口申報達1.52億票，年增長58％，申報總量躍居大路口岸第三位；出口總金額達人民幣389.1億元，較上年激增2.8倍。主要出貨目的港有英國、美國、荷蘭、澳洲、日本、越南等。

浙江│提振經濟 調整自然資源要素指標

浙江提振經濟發展，在1月底頒布30條措施，聚焦調整土地等自然資源要素的指標，以促進經濟復甦。相關措施包括加速下達新增建設用地指標，加強補充耕地申請規模，推進農村建設用地復墾，加速海域項目包括核電廠建設相關作業。

雲南│祭資金補貼 力挺過橋米線品牌

雲南省近日印發行動計畫，提出重點培育過橋米線品牌，打造當地米線區域公用品牌。對在省外已開設10家以上過橋米線連鎖門市的企業，在省外每新增一家門市給予人民幣（下同）2萬元資金支持，對每個開設過橋米線門市企業的支持資金最高不超過200萬元。

貴州│網易數據業務 擬落腳貴安新區

網易執行長丁磊近日出席貴州省2023年第一季重大項目集中開工儀式時表示，計劃把網易最核心的業務數據移到貴安新區進行處理與運算，讓數據從東到西、由西向東，都能跑起來。在丁磊眼中，貴州是大數據天然良港，數位產業發展的重要驛站。

新疆│保護尼雅遺址 倡導戶外探險零廢棄

由中國探險協會與新疆文化和旅遊廳主辦的首屆尼雅論壇在和田地區民豐縣尼雅遺址舉辦，會上公布「尼雅宣言」，分6部分，共19條，內容涉及保護自然環境原有風貌、妥善處置廢棄物、合理用火、愛護野生動植物、支持戶外活動「零廢棄」理念傳播等。截至2021年底，中國戶外運動參與人數已超4億。