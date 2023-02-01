2/2 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│哈爾濱將發消費補貼金

哈爾濱為促進消費回暖，自4日起在部分家電通訊器材、百貨家居、超市等領域發放人民幣3,300萬元促消費補貼資金，展開「元宵惠民購」促消費活動。第一波活動為期五天，如果資金沒用完，會把活動延期到資金發完為止。

山東│鼓勵創業 擴大支持天使投資

山東近日發出創業齊魯十大推進行動通知，提出擴大對天使投資（新創公司創立初期的投資）的支持力道，支持中行山東省分行、青島市分行推出穩崗擴崗專項貸款，支持市場化轉型完成後的地方政府融資平台公司拓展創業投資業務，發起設立創業投資企業。

上海│嘉定智慧道路升級改造 完工

經過半年建設，嘉定新城的裕民南路智慧道路升級改造工程大致完工，目前正在設備調試階段。官方指出，當地未來將可實現L4級自動駕駛的車路協同，幫助車輛提高出行效率及安全性，滿足L2～L4級自動駕駛車輛多場景的應用需求。

香港│振興旅遊 擬送50萬張機票

香港機場管理局曾在2020年向航空公司購買約50萬張機票，擬於疫情過去後，透過向旅客送出機票來刺激香港旅遊業。港媒報導，香港官方最早將於2日公布一系列措施，包括送出50萬張機票及發放購物券等，吸引旅客到訪香港。

澳門│博彩收入 近一年來首增長

澳門與大陸、香港自2月重啟正常通關，吸引不少陸港旅客到訪澳門。在旅遊業復甦下，澳門博彩監察協調局公布，澳門1月博彩收入為115.8億澳門元，年增達82.5％，遠勝預期，不僅較去年12月大增2.3倍，也是自2022年2月以來的首次增長。

廣東│東莞今年將補助逾20家智慧工廠

東莞市政府公布「關於堅持以製造業當家 推動實體經濟高品質發展的若干措施」表示，為支援重點企業轉型升級，2023年將認定不少於20個智慧工廠，給予最高人民幣1千萬元補助，預計將帶動不少於1千家規模以上工業企業實施轉型。

貴州│擬發行政府債券置換隱性債務

貴州省公布2023年預算草案報告，將力爭用三到五年時間，建立健全系統解決和防範化解政府債務風險體制機制，逐步推動地方發展進入良性軌道。其中將爭取高風險建制市縣降低債務風險試點等政策支持，透過發行政府債券置換隱性債務，優化地方債務結構，降低債務成本。