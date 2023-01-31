2/1 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│拚冬季經濟 Q1主打冰雪旅遊

地處東北的黑龍江發揮其冰雪運動文旅的優勢，面對2023年經濟任務要求在首季部署好冬季經濟，爭取開門紅。有別於他省冬季經濟活動較少，黑龍江在首季持續擴大冰雪旅遊等活動的規畫，在汽車、住房等層面進行促銷，設法擴大市場消費。

北京│改造升級三里屯酒吧街

近日傳出北京三里屯酒吧街將關停，三里屯街道辦事處相關負責人表示，酒吧街即將啟動建築物隱患消除工程，未來將繼續保留酒吧街品牌。官方指出，當地擬引入輕食、咖啡等更多新業態，提供更多消費服務，改造升級會與慢行系統建設同步展開。

山西│推擴大汽車消費14條措施

山西官方推出擴大汽車消費14條措施，在支持新能源車購買使用方面，將促進新能源車跨區域自由流通，並支持新能源車消費，全面落實新能源公車購置補貼、新能源車購置稅減免等政策，同時深入展開新能源車下鄉活動，盼藉此擴大消費。

香港│去年12月外匯基金減少港幣42億

香港金管局最新公布，截至2022年12月31日，香港外匯基金總資產為港幣40,111億，較11月底減少港幣42億，其中外幣資產減少港幣171億，港幣資產增加港幣129億。外幣資產減少是因已購入但未結算證券的月底餘額減少；港元資產增加主要是香港股票市價重估。

廣東│深圳即起全市車輛禁鳴喇叭

深圳1月31日公告，即日起到至2024年1月21日，除了警車、消防車、救護車、工程救險車等核准安裝警報器的車輛以外，其他車輛若非急彎、遇到緊急情況，在全市範圍所有道路禁止機動車鳴喇叭。

陝西│去年前三季新增台資企業22家

陝西近年加強陝台經貿交流合作，在2022年重點招商項目包括招商項目陝西宇騰電子科技有限公司銅川新材料等均有相關進度，去年前三季新增台資企業22家，陝台進出口貿易總額達人民幣537億元，居全省對外貿易第二位。

寧夏│陸首隻體細胞複製奶牛 誕生

背負超級奶牛品種保存重任的體細胞複製超級奶牛，稍早在靈武市出生。這是在靈武市奶牛體外生產胚胎批量繁育技術應用取得成功後，與西北農林科技大學合作在良種奶牛繁育技術領域的又一重大突破，也是大陸首次採用複製技術對現存群體中百噸優良個體進行種質復原保存。