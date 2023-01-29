1/30 China Scan 參與中國A股行情

北京│故宮博物院北院區 動土

籌備近十年之久的北京故宮博物院北院區近日正式破土動工，其選址位於北京西北郊西玉河村，距離故宮30多公里。目前故宮擁有逾186萬件文物，未來北院區建成後，將有12個展廳、約有3.5萬平方公尺展出面積，預計2025年建成。

江蘇│春節檔票房及觀影人次居冠

大陸國家電影局數據顯示，春節檔票房突破人民幣（下同）67億元，觀影人次逾1.29億，高居大陸影史春節檔票房榜第二名。其中，江蘇總票房達到7.17億元，觀影總人次達1,346萬，在大陸占比均超過10％成為雙冠王，榮登各省之冠。

浙江│科技專項補助 最高人民幣千萬

浙江最新公布「科技發展專項資金管理辦法」，針對重大科技專項專案，財政補助額度最高可達人民幣（下同）1,000萬元；前一週期項目績效突出的，財政補助額度可提高到2,000萬元，依照專案不同，採取一次性補助、分期補助等多種方式。

江西│南昌至曼谷航班 2月16日恢復

自2月16日起，春秋航空恢復江西南昌至泰國曼谷往返航班，每周一、四、六執飛，這是疫情爆發三年以來江西機場集團首次恢復的國際出境航班。航班恢復後，將加速南昌、曼谷兩地通行時間，從原來的24小時（中轉兩次航班）減至3小時25分鐘（直飛航班）。

廣西│推養老服務 將培育老年人宜居社區

2023年，廣西將實施養老服務「十百千萬」暖心計畫，培育10個以上老年人宜居社區、建設100個以上長者飯堂、建設1,000張以上家庭養老床位、展開1萬戶以上特殊困難老年人家庭適老化改造。並展開養老服務規範提質年活動，打造多個大健康和養老產業指標項目。

澳門│春節旅館入住率 激增至85.7％

澳門政府29日公布，今年春節黃金周期間，訪澳旅客共達45.1萬人次，其中陸客26.5萬人次、香港旅客16.5萬人次，顯著回溫。遊客增加也帶動旅館平均入住率大幅提升至85.7％，較去年春節激增22.4個百分點。

海南│年假離島免稅銷售額 年增5.88％

年假期間海南離島免稅消費持續火爆，21日至27日，海口海關共監管離島免稅購物金額年增5.88％至人民幣15.6億元。海南各地免稅店均推出促銷活動，許多品牌店家顧客絡繹不絕，其中以精品等免稅商品最受消費者青睞。