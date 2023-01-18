1/19 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國｜聯合航空Q4 EPS 2.46美元

美國聯合航空發布去年第四季業績，經調整後EPS（每股盈餘）為2.46美元、營收達124億美元。其中後者比疫情爆發前的2019年第四季增加14％。該業者還預期在旅遊需求攀升與機票價格上漲帶動，今年前三個月營收可望年增50％。

歐盟｜去年12月新車登記 連5個月增加

根據歐洲汽車製造商協會（ACEA）18日公布，歐盟去年12月新車登記月增12.8％，寫下連續五個月增加紀錄。不過受到上半年汽車零件短缺影響，全年新車登記萎縮4.6％。ACEA表示去年8至12月市場狀況好轉，但仍難力挽狂瀾。

德國｜蕭茲任命新國防部長

總理蕭茲17日任命下薩克森邦（Lower Saxony）內政部長皮斯托利斯（Boris Pistorius）擔任國防部長，接替惹議辭職的蘭布雷希特 （Christine Lambrecht），希望延續強化軍力計畫並加強支持烏克蘭。分析師對於此任命感到意外，因為皮斯托利斯未曾在聯邦政府任職，也沒有任何國防政策經驗。

希臘｜發行10年期公債 市場反應熱烈

希臘政府17日售出規模35億歐元的新一批10年期公債，結果市場反應熱烈，共吸引219億歐元資金搶買。此批債券2033年6月到期，票面利率為4.25％。負責承銷新債的銀行包括巴克萊銀行、美國銀行、德國商業銀行、摩根大通與法國興業銀行等。

烏克蘭｜直昇機墜機 名政府官員罹難

克蘭官員證實，周三早上首都基輔附近布洛瓦利鎮（Brovary）發生一起直昇機墜機事故，共造成18人喪生，包括內政部長莫納斯提爾斯基、第一副部長葉寧與內政部國務秘書盧布科維奇等多名政府官員不幸罹難，地面有3名兒童遭到波及喪生。

馬來西亞｜去年12月貿易盈餘 較前月大增25％

來西亞國際貿易及工業部18日公布，去年12月貿易盈餘達277.6億馬幣（約64.2億美元），較前月大增25％，不過年減將近12％。就全年來看，去年貿易盈餘創下2,551億馬幣新高紀錄，年增0.6％，已連續25年呈報貿易盈餘。

南非｜去年12月CPI年增7.2％ 低於預期

計局公布去年12月消費者物價指數（CPI）年增7.2％，低於11月的7.4％以及市場預期的7.3％。推升通膨的最大項目為食品，食品與非酒精飲料價格上個月大增12.4％。南非央行去年11月升息3碼，基準利率來到7％，隨著通膨已朝目標區間靠近，央行今年料將放緩升息。