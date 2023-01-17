1/18 China Scan 參與中國A股行情

北京│大興機場台港澳航線 復航

17日上午9點，CZ309航班從北京大興國際機場順利啟程飛往香港，成為近三年來，大興機場首架國際及台港澳地區客運航班，宣告大興機場國際及台港澳地區客運航線正式恢復。目前大興機場在入境檢疫現場設置多項智慧查驗設備，方便旅客自助通關。

河北│逾150處景區門票免費或半價

河北省文化和旅遊廳主辦2023冬季游河北宣傳推廣活動，並宣布今年河北的文旅活動和優惠措施。該省222家A級景區全部恢復開放，其中超過150家推出門票免費或半價優惠，希望能恢復昔日觀光人潮。

江蘇│如東綠色能源供應 首破「雙百億」

擁有長三角地區規模最大的液化天然氣（LNG）接卸基地、大陸最大的海上新能源發電基地：江蘇如東，其2022年綠色能源供應能力表現亮眼，累計外輸天然氣101.13億立方公尺，達成新能源併網電量130.07億千瓦時，年度綠色能源供應規模首次突破「雙百億」。

福建│寧德首開中歐班列 滿載290輛陸產車

一列滿載著290輛陸產車的中歐班列，16日從寧德漳灣（三嶼）站緩緩駛出，這是寧德市開行的首趟中歐班列。這趟中歐班列上的陸產車貨值人民幣5,800萬元左右，班列到達滿洲里口岸後，將換乘俄鐵專用車，於18天後抵達俄羅斯莫斯科多斯基諾站。

海南│推通用航空補助 促產業發展

海南公布「通用航空運行補助資金管理實施細則」以促進該產業發展，其中，通用機場補助金額為每年人民幣（下同）40萬元至250萬元，公共通用航空短途運輸補助為每小時840元至1.2萬元。細則自2023年2月13日上路，有效期至2024年12月31日。

重慶│拓市場 「百團千企」走訪東協

重慶「百團千企」國際市場拓展計畫自1月7日出發抵達馬來西亞吉隆坡開啟訪問東協行程，近日順利落幕。共23家企業參與，積極走市場、問需求、訪客戶和簽訂單。馬來西亞和泰國等多國商協會亦表示，後續將組織企業回訪重慶，為雙方後續往來打好基礎。

青海│加快組建中國鹽湖集團

青海官方加快組建中國鹽湖集團，在市場需求、資源落實、技術成熟的前提下，引進大型央企，整合相關企業組建中國鹽湖集團，建立集團上下游企業用料優先供應協同合作機制，促進產業分工，參與國際產能、技術合作，提升國際化水準，打造建設世界級鹽湖產業基地主力軍。