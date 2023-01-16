1/17 China Scan 參與中國A股行情

北京│故宮博物院推出年節文創商品

春節前夕，北京各大博物館密集推出年味文創商品，外觀融入兔年等元素。北京故宮博物院近期推出春聯套組，內含對聯、福字、窗花等10多種商品，每一件都是大有來頭。對聯及大福字選自乾隆御筆，由於乾隆屬兔，因此在設計時特地選擇他的墨寶。

浙江│2022年出口貢獻率 大陸第一

杭州海關數據顯示，2022年，浙江進出口規模再創歷史新高，出口貢獻率全大陸第一。全省進出口人民幣（下同）4.68兆元，年增長13.1％，其中，出口3.43兆元，年增14％，進口1.25兆元，增長10.7％。

澳門│官民進一步推動綜合旅遊休閒業

澳門經濟財政司長李偉農16日出席港澳旅遊業界交流會午宴時表示，過去三年，澳門旅遊業發生巨大的變化，但是澳門已整裝待發，迎接推動旅遊經濟的全面復甦。2022年澳門完成賭場牌照續牌，未來澳門官方將和業界進一步推動綜合旅遊休閒業，為推動綜合旅遊休閒業發展開創新格局。

海南│春運進出海南島 估達870萬人次

大陸交通運輸部春運安全專項檢查組預計，2023年春運海南進出島客流總量約870萬人次，較2022年增長13.6％。年前運輸高峰預計在1月18日，當日進出島旅客約26萬人次，年後高峰預計在1月26日，當日進出海南旅客約33萬人次。

陝西│化身不夜城 西安春節文旅節登場

西安2023年春節文化旅遊活動近日正式舉辦，活動首次打造充滿唐朝元素的「線上不夜城」，該數位城市透過科技創造，與現實世界在許多功能上可進行互動，並引入博物館等文化資源與IP，構成3D沈浸式商業場景刺激消費。

山西│拚數位經濟 啟動創建「燈塔工廠」

山西2023年將加快發展數位經濟，並將「燈塔工廠」創建行動列為重點。「燈塔工廠」被譽為世界上最先進的工廠，代表製造業領域的智慧製造和數位化最高水準。除了燈塔工廠，山西還將加速打造以5G、算力網路等為重點的新型資訊基礎設施。

黑龍江│逾1.6萬醫生投入新冠問診平台

大陸防疫方針轉向，各地推出應對措施保障民眾健康，黑龍江近日聯合第三方數位醫療機構，啟動「健康龍江新冠醫療服務」平台，集合逾1.6萬名基層醫生提供線上問診服務，亦提供居家治療以及醫用藥指導等服務。