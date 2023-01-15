1/16 China Scan 參與中國A股行情

北京│今年將新增逾1萬個5G基站

北京市代市長殷勇15日表示，2023年該市要加快建設全球數位經濟標竿城市。包括推進新一代數位集群專網、邊緣計算體系等新型基礎設施建設，加強資料中心優化和算力中心統籌布局，新增5G基站1萬個以上，穩固數位經濟發展。

河北│唐山應對寒流 多路確保蔬果生產

為因應寒流對農作物造成影響，河北省唐山市豐潤區農民透過在溫室外加蓋保溫被、在溫室內實施增溫補光等措施，確保蔬果正常生產及供應。當地農業部門人員更深入田間，及時指導農民防寒流農業技術。

山西│全省最大花市 迎銷售旺季

山西省最大的花卉批發市場－鑫龍騰山西花卉交易中心，在春節前夕迎接銷售旺季。該市場負責人鄭四梅表示，隨著疫情後放寬交通限制，花卉的貨源足、品種多，讓2023年的年宵花市來得晚但復甦快。

河南│支持企業春節前後穩產 祭財政獎勵

為穩定春節前後企業的穩崗穩產，河南公布最新獎補措施，針對第一季滿負荷生產的規模以上工業企業，給予人民幣（下同）10萬元的財政獎勵；第一季滿負荷生產且營收年增長10％以上的規模以上工業企業，給予20萬元的財政獎勵。

江蘇│德國博世擬砸重金 蘇州設廠

德國博世集團近日宣布在蘇州投資建立博世新能源汽車核心部件及自動駕駛研發製造基地，預計總投資約10億美元。一期工程預計於2024年年中竣工，面積約30萬平方公尺，將主要研發和製造配備新一代碳化矽功率模組單元的電驅產品及多款自駕核心技術。

福建│港口貨物吞吐量 首破7億噸

2022年福建省公路水路投資再創歷史新高，全年完成投資人民幣（下同）1,051億元，連三年突破1,000億元，推動綜合立體交通網加快完善。另外，該省完成港口貨物吞吐量首次突破7億噸整數大關，達到7.14億噸。

香港│廣深港高鐵香港段恢復服務

廣深港高鐵香港段15日起恢復服務，大陸售票網站顯示，15日至農曆新年期間，從香港往廣州及深圳的高鐵車票已售罄。高鐵復通初期，將恢復往來香港西九龍站至福田、深圳北及廣州南的站點，新增往來廣州東的服務。