1/16 Global Scan 掌握全球投資脈動

尼泊爾│近五年最慘重空難 至少68人遇難

15日上午從尼泊爾首都加德滿都起飛的雪人航空班機ATR 72在目的地博克拉機場附近墜落，機上載有68名乘客和4名乘務員，其中10名為外籍乘客。至少68人遇難，成為尼泊爾近五年來最嚴重空難。

秘魯│反政府抗議延燒 多處進入緊急狀態

要求總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台的反政府抗議活動持續延燒，近幾周已奪去至少42條人命，秘魯政府14日深夜宣布首都利馬和另外三個地區進入緊急狀態。有效期為30天，授權軍隊干預以維持秩序，並暫停人民行使行動和集會自由等多項憲法權利。

薩爾瓦多│立法通過 比特幣債券發行添法源

薩爾瓦多國民議會日前通過《數位資產發行法》（Digital Asset Issuance Law），為10億美元比特幣債券的發行提供法源。現金短缺的薩爾瓦多政府便能繼續推動發行比特幣債券的事宜。比特幣挖礦商可利用地熱做為採礦能源，這類債券也被稱為「火山債券 」。

美國│比特幣升破2萬美元 兩個月以來首次

比特幣升穿2萬美元水平，為兩個多月以來首次。據CoinDesk報價資料顯示，比特幣過去24小時高見21,237美元，稍後回到20,700美元。以太幣亦上揚，過去24小時一度升至1,593美元，稍後報1,530美元。

美國│房貸加重 42％受訪者認買房時機未到

房貸機構房利美（Fannie Mae）去年12月調查顯示，42％美國人認為現在不是買房時機，高於11月的39％。但21％認為現在是買房好時機，比率高於11月的16％。房利美首席經濟師鄧肯（Doug Duncan）說，民眾認為高房價和房貸利率攀升是令人對房市悲觀的主因。

韓國│戶籍登記約5,144萬人 連三年下降

行政安全部15日發布，截至2022年12月31日，韓國戶籍登記居民人口約5,144萬人、年減0.39％，連三年下降。按性別看，男少女多的人口差距擴大到16.5萬人，自2015年女性人口首次多於男性之後，創下男女人口最大差距。

日本│新冠擬降至第二級 口罩令跟進鬆綁

日媒報導，日本政府計畫放寬民眾在室內戴口罩的要求，只要求有病徵的人戴口罩。消息人士表示，日本政府正考慮把新冠病毒分類等級降至第二級，即與流感相同，最快在春季作調整，並修訂口罩令要求，令防疫措施與傳染病分類等級一致。