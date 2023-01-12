1/13 China Scan 參與中國A股行情

港股情報

威馬攜Apollo戰略併購 拚Q2掛牌

Apollo智慧出行集團12日公告指出，與威馬汽車達成戰略併購，100％收購威馬控股子公司，涉資20.23億美元，交易目標公司約占威馬總股本的80.93％，威馬此次交易的估值為25.1億美元。

消息指出，在Apollo出行與威馬汽車完成戰略併購後，雙方的造車產業鏈可實現資源互補。

目前威馬已向港交所遞交相關資料，有望在2023年第二季掛牌上市。（楊晴安）

小鵬汽車創辦人擬辭CEO 股價挫

陸港市場12日傳出，大陸新能源車小鵬汽車創辦人何小鵬擬退任公司CEO，並由長城汽車前總裁王鳳英接任。消息拖累小鵬汽車12日港股股價震盪走弱，終場下跌3.64％，報港幣38.35元。但小鵬汽車回應，何小鵬仍是該公司最高負責人，並將繼續在何小鵬的領導下向前發展、熱血造車。

小鵬汽車還表示，該公司自2022年下半年啟動全面組織調整，目前初見成效。今年將堅定不移繼續推進組織變革，提升效能，以適應未來更激烈的市場競爭和挑戰。（黃欣）

網易春晚大秀科技 股價飆7％

網易整合集團科技實力在春晚搶流量，網易日前宣布，公司與央視網達成合作，調動包括網易雷火、網易伏羲、網易互娛AI Lab、網易區塊鏈等多個部門，集合數位孿生、區塊鏈、AI作畫、AI歌聲合成等技術，要為線上觀眾搭建「網易春晚元宇宙會場」，實現萬人即時互動。

網易港股12日股價走揚，開盤即大漲近7％，全天股價處於漲幅區間，但午後漲幅有所收斂，收盤漲3.73％報港幣130.7元，成交額港幣13.92億元，終止此前兩連跌。（楊日興）

陸股觀測

航空資產整合 中航電測併購成飛集團

大陸央企航空工業集團持續有資產整合動作，其實控企業中航電測公布，將發行股份收購航空工業集團子公司成飛集團全數股權，成飛集團總資產超過人民幣（下同）1,500億元，規模遠高於中航電測。

中航電測11日晚間公布該消息，該公司股票自12日開始停牌，11日收盤漲0.47％報10.58元。另據中航電子公告，成飛集團截至2021年底總資產為1,511.8億元，期間營收為567.33億元，歸屬母公司股東淨利潤355.74萬元。

航空工業集團官網顯示，旗下有21家陸股上市公司及3家港股上市公司。近年該集團旗下頻繁有資產整合，例如日前中直股份宣布，擬發行股份收購昌飛集團和哈飛集團。在2022年6月，中航電子換股吸收合併中航機電。（楊日興）

寧德時代去年淨利潤 估大增近倍

大陸電池龍頭寧德時代12日發表業績預告，預計2022年度淨利潤人民幣（下同）291億～315億元，年增82.66％～97.72％。

寧德時代解釋，2022年與上年同期相比上升的主要原因，一是持續實施降本增效措施，加強費用管控，進一步提升公司整體盈利能力。二是國內外新能源行業快速發展，動力電池及儲能產業市場持續增長，「雙碳」目標下向清潔能源轉型呈加速趨勢。

寧德時代表示，透過加大研發投入和創新力度，公司不斷推出行業領先的產品解決方案和服務，加上前期布局的優質產能釋放，產銷量明顯提升的同時，也讓公司盈利規模快速增長。

SNE資料顯示，寧德時代2022年11月全球動力電池市占率再創新高，達40.9％。該公司A股12日收漲1.32％，報433.5元。（賴瑩綺）

市場脈動

低硫燃料油期貨 原料成本驅動 漲逾5％

大陸低硫燃料油期貨12日收漲5.09％至每噸人民幣3,941元。華泰期貨分析，油價大漲，使成本端驅動增強，帶動其價格上漲。（蘇崇愷）