1/11 Global Scan 掌握全球投資脈動

日本│東京CPI上月年增4％ 40年新高

被視為全日本通膨先行指標的東京核心消費者物價指數（CPI），去年12月年增4％，觸及40年新高，連續7個月超出日本央行（BOJ）設立的2％目標，料強化市場對BOJ逐步收回貨幣刺激政策的預期。

韓國│出口萎縮 去年11月經常帳驚見赤字

韓國央行10日公布，全球經濟衰退隱憂日深下，出口急遽萎縮，導致去年11月經常帳赫見6.2億赤字，10月尚有8.8億美元盈餘，是三個月來首度由盈轉虧，前年同期盈餘68.2億美元。該亞洲第四大經濟體去年11月貨物和服務出口額523.2億美元，與前年同期相比下滑12.3％。

德國│BMW去年全電動車銷量年增1倍

德國車廠寶馬（BMW）10日公布，去年旗下品牌全電動車一共賣出21.6萬台，較前年增加1倍以上，儘管去年總銷售量下滑4.8％至240萬台。寶馬表示去年總銷售量下滑是受到上半年供應鏈混亂、中國封控及俄烏戰爭影響，但下半年情況好轉。寶馬目標今年總銷售量將有15％來自電動車。

法國 │去年11月工業生產增2％ 優預期

法國統計局公布去年11月工業生產月增2％，超越市場預期的0.8％增幅，主因是製造業生產成長2.4％，彌補能源業及營造業生產萎縮。去年10月法國主要煉油廠因罷工而使產能銳減，10月工業生產月減2.5％，所幸抗爭平息讓工業生產恢復成長，但業者仍面臨能源成本高及需求低落等挑戰。

美國│迪士尼3月起終結居家上班政策

迪士尼執行長伊格（Robert Iger）9日宣布，3月起迪士尼員工每周一到周四必須進公司上班，終結疫情期間允許部分員工居家的混合辦公政策。伊格表示：「過去數月我與公司各團隊會面後，再次發現與同事合作能創造極高價值。」他認為創意是迪士尼核心價值，而創意必須透過面對面溝通觀察才能實現。

美國 │今年前五月貨櫃港進口量恐大減

全美零售連盟（NRF）最新全球港口追蹤報告預測，今年1到5月美國主要貨櫃港進口量估計將較去年同期減少11.5％至25.5％，主因是美國零售商縮減訂單。去年1到5月美國主要貨櫃港進口量接連創新高，但今年同期估計逐月減少。Hackett Associates分析師哈克特（Ben Hackett）預期下半年進口量恢復成長。

美國│暴風雨襲擊 加州進入緊急狀態

美國加州自上周遭到暴風雨襲擊造成數十萬戶停電及嚴重災情後，美國總統拜登周一宣布加州進入緊急狀態，且國家氣象局預警未來數日「暴風接踵而來」，將使加州中部及北部地區面臨更嚴重的水患風險。過去十天內，暴風雨已在加州造成至少12人死亡。