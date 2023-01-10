1/11 China Scan 參與中國A股行情

遼寧│中國足球北方訓練基地 揭牌

中國足球（北方）訓練基地10日在大連足球青訓基地揭牌。此前，中國足球（南方）訓練基地授牌儀式已於2022年6月26日在海口觀瀾湖國際足球訓練基地舉行。南北兩個基地遙相呼應，可滿足大小球隊不同季節的比賽和訓練需要。

上海│看電影 每張票補貼人民幣20元

疫情重創電影行業，為重振電影院，上海舉辦觀影惠民季，1月12日起，上海市民登錄「建行生活APP上海觀影惠民季」專區購票，可獲得每張人民幣（下同）20元的購票補貼。本次活動涵蓋全上海330家影院，共計2,000萬元投入補貼活動，預計可惠及100萬人次。

浙江│首批省級招商團 前往香港

浙江省2023年招商首團於10日下午出發前往香港，開啟為期4天的招商推介行程，這也是陸港8日開放通關以來，第一批省級招商團。浙江省商務廳預計，今年全省預計組織超200個團組赴歐洲、日本、韓國和香港等國家和地區。

澳門│拚觀光 港人赴澳車船票買去送回

澳門旅遊局為促進觀光，10日宣布放寬香港居民入境措施。1月13日到3月31日期間，推出凡香港居民購買港澳穿梭巴士車票或船票，就可享有「買去程送回程」的優惠。不過為了增加旅客在澳門停留的時間，規定去程回程不得為同日，讓旅客多住一晚，提高消費機會。

廣東│深圳攜香港推數位人民幣跨境支付

深圳地方金融監督管理局9日公布意見顯示，將加快推進深圳國際財富管理中心建設，並聯動香港展開數位人民幣跨境支付試點。深圳將暢通深港兩地人民幣雙向流動，鼓勵兩地財富管理機構積極參與「深港通」、「債券通」和「跨境理財通」等互聯互通機制。

陝西│退稅緩費人民幣千億 助企業紓困

為助力企業度過疫情難關，2022年陝西共辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過人民幣1,000億元，助企業紓困效益充分顯現。從增值稅留抵退稅規模來看，小微企業成為最大受益主體，其退稅戶數在整體企業的占比超過90％。

寧夏│啟動新污染物治理工作

寧夏日前公布最新的「污染物治理工作方案」，針對化學原料和化學製品製造、石油加工及煤化工、醫藥製造、畜禽養殖等重點行業新污染物治理工作，逐步延伸至紡織業、皮革毛皮羽毛及其製品和製鞋業、橡膠和塑膠製品業等其他行業。