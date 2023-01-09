1/10 Global Scan 掌握全球投資脈動

新加坡│特斯拉傳促銷2款車 最高折扣1萬美元

路透引述消息來源稱，特斯拉在新加坡祭出折價優惠。使用現有內燃機汽車購買Model 3或Model Y現有庫存的買家，可獲得5,000美元折扣，並針對新加坡駕車執照費用提供另外5,000美元的抵免。

印尼│總統薪資政策惹議 數千勞工將上街

工會聯合會（KSPI）主席Said Iqbal表示數千名勞工將在14日發起全國示威，反對總統佐科威去年12月底簽署緊急法，取代最低薪資隨經濟成長與通膨而調高的創造就業法。緊急法要求額外的衡量指數來考慮調薪。外界估國會將讓緊急法成永久法令。

埃及│蘇伊士運河卡船 救援後航道恢復正常

一艘載運玉米的挪威貨輪9日在蘇伊士運河擱淺，當局出動拖船協助貨輪上浮拖走後，航道交通僅受到輕微耽擱，已經恢復正常。懸掛巴拿馬國旗的長榮海運巨型貨輪「長賜輪」（Ever Given）2021年3月曾在蘇伊士運河擱淺6天，打亂全球貿易。

歐元區 │去年11月失業率 維持歷史低點

歐盟統計局9日公布，儘管經濟持續放緩，歐元區去年11月失業率跟10月一樣維持在6.5％歷史最低水準不變，符合市場預期。至於11月失業人數也維持在1,097萬人不變。專家預測今年上半年失業率，會因為經濟陷入衰退而小幅上升至7％。

瑞士│央行去年虧1,320億瑞士法郎 史上最高

瑞士央行9日估計其2022年虧損1,320億瑞士法郎，預料將創史上最高虧損。其中外匯部位虧損1,310億法郎，法郎部位虧10億法郎，把黃金部位所賺約4億法郎全抵消掉。這意味瑞士央行該年度將無法為中央與地方政府挹注資金。

法國│年金改革 退休年齡擬延後至65歲

總理柏納（Elisabeth Borne）10日將公布年金改革細節，可能把目前退休年齡62歲，延後至64歲或65歲。法國是工業化國家退休年齡最低的國家之一，但該法案在法國國會闖關不易，因馬克宏總統未掌握多數席位。

美國│AZ收購生技公司CinCor 溢價121％

英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）同意以18億美元收購美國生技公司CinCor，每股出價26美元較其上周五收盤溢價121％，AZ預計首季完成這收購案，有助其研發治療心腎症候群的藥物。CinCor股價9日美股早盤狂飆134.3％報27.6美元。