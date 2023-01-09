1/10 China Scan 參與中國A股行情

四川│去年茶業綜合產值 再創新高

2022年，四川省繼續鎖定「天府龍芽」川茶大區域公共品牌建設目標，加速擴大茶園面積，並拓寬銷售通路。在各方努力下，四川2022年茶業綜合產值達到人民幣（下同）1,080億元再創新高，連續兩年突破1,000億元整數大關。

重慶│機器人傳感器 打入蘋果供應鏈

魯班機器人技術研究院表示，在蘋果公司2022年供應鏈體系全球創新大賽上，以自主研發的協作機器人核心零件「新型六維力傳感器」戰勝競爭蘋果供應商的企業，奪得技術排名第一名，成功進入蘋果公司供應鏈，並於近日獲得蘋果產品代工廠訂單。

福建│泉州今年加速金門供水保障工程

泉州向金門供水工程正式通水五周年，在2022年泉州開工建設金門供水水源保障工程，當年總計向金門供水764萬噸。泉州表示，預計在2023年加快金門供水水源保障工程建設，推動金門供水工程創建國家級海峽兩岸交流基地。

廣東│廣州爭取智慧網聯汽車通行試點

廣州有意加速自駕生態建設，目前正推動南沙、花都等區展開混行試點，探討自駕立法，爭取智慧網聯汽車准入和上路通行試點。廣州還預計加強對廣汽、東風日產、小鵬等企業針對性服務，並提升其晶片等核心零組件陸產化程度。

澳門│飯店業迎新年 入住率料重返疫前

澳門放寬出入境政策後，旅客和商旅活動增加。澳門酒店旅業商會會長張健中表示，據統計，當地不同星級飯店1月8日後酒店預訂率約70％至80％，其中以香港及大陸旅客為主。業者估計，今年春節假期酒店入住率料回升至90％，與2019年入住率相若。

河北│雄安新區公布急需緊缺人才目錄

河北雄安新區近日公布「2022年雄安新區急需緊缺人才目錄」，「雄安人力資源服務產業園」也於5日開園運營。根據該目錄，雄安新區總計提出2,507個職缺、15,560條人才需求資訊，以新一代資訊技術、現代生命科學和生物技術、新材料、高端現代服務業等產業為主。

遼寧│大連將發人民幣1.6億新春消費券

為支持零售、餐飲、家電等行業，遼寧省大連市將於1月14日至2月5日發放新春消費券，總額達到人民幣1.6億元。另外，大連市各大商圈與超商備戰春節商機，也同步推出樂高展、年貨市集、室外燈展等多項活動。