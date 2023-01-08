1/9 Global Scan 掌握全球投資脈動

印度│蘋果開實體商店 將招聘逾百人

為準備在印度開設實體商店，蘋果公司已開始在孟買與新德里等城市招兵買馬，職務包括商業、營運與技術領域，預料聘雇人數將有一百多人。印度是目前全球成長速度最快的智慧手機市場，蘋果很早就計畫要在當地設立實體零售店。

印度│賓士看漲 今年銷量仍估增兩位數

德國豪華汽車品牌賓士（Mercedes Benz）表示，儘管印度盧比貶值恐讓車價上漲，不過它仍樂觀預期今年在該國市場銷量可望有兩位數成長。去年賓士在印度銷量激增41％至15,822輛，創下它在該國有史來最高紀錄。

日本│岸田4月任命日銀新總裁 市場聚焦寬鬆政策退場

日相岸田文雄8日在NHK的節目中表示，在4月任命日銀新總裁後，政府與日銀將會針對引導經濟政策上，雙方扮演的角色進行討論。這番談話被解讀為岸田政府很有可能調整通膨目標，為日後的超寬鬆貨幣政策退場進行鋪路。

阿拉伯聯合大公國 │卡達IT服務公司MEEZA IPO打頭陣

卡達IT服務公司MEEZA將成為阿拉伯聯合大公國第一個使用市場詢價方式（Book Building）進行IPO的公司。這家隸屬電信集團Ooredoo的公司宣布將在本月開始IPO過程，股票發行價格建議將在2.61到2.81里亞爾（當地流通貨幣）之間。

美國│加州暴雨肆虐 逾56萬戶無電可用

加州上周受到暴雨肆虐，除了造成至少6人喪生，另外據PowerOutage.us統計，到目前仍有逾56萬戶家庭與企業無電可用。氣象局警告，9日有另一個大氣層河流（atmospheric river）侵襲加州，預料將再度帶來強風暴雨。

泰國│國際旅客入境 須證明接種2劑疫苗

為因應中國開放邊境、將有大批遊客湧入泰國，泰國民航局發布聲明表示，9日起所有18歲（含）以上國際旅客入境，須出示接種疫苗2劑證明或六個月內已確診並康復證明。未接種者則要有醫生證明為何無法接種疫苗的文件。新措施至少將實施到1月底。

法國│不顧工會反對 馬克宏將公布退休新制細節

儘管面臨工會激烈反對，法國總統馬克宏仍堅持改革退休制度，並將在周二（10日）公布方案細節。然而為了讓退休制度財務能在未來幾年脫離虧損，外界預期法國政府將把方案中最敏感的退休年齡，從目前62歲提高到64或65歲。