1/6 China Scan 參與中國A股行情

陝西│全民健康保上線 保障期限一年

陝西全民健康保上線，針對陝西基本醫保參保人及在陝西省內長期居住且在其他地區參保的「新市民」推出普惠型健康保險。陝西全民健康保不設年齡、病史和職業類型等限制條件，每人人民幣（下同）100元，保障期限為一年，最高享450萬元的保障。

四川│學校不得強制學生買平板電腦

四川省教育廳最新公布規範，為均衡分配學生和教學師資，各地教育部門和學校嚴禁以數位化教學為名，強制學生必須購買平板電腦或教育APP。同時，不得依據「是否購買平板電腦」或是教育資訊化改革的名義進行分班。

福建│智慧製造示範工廠數量 稱冠大陸

福建廈門與泉州等地近年衝刺智慧製造有成，大陸官方最新公布的2022年度相關資訊顯示，福建有多達七座智慧製造示範工廠，數量與山東並列大陸首位。此外，福建智慧製造優秀場景數量也僅次於湖北各省市居第二。福建智慧製造示範工廠集中在泉州和廈門，涉及達利食品、施耐德電氣、廈門天馬微電子等大企業的工廠。

上海│數交所今年交易將破人民幣10億

經過一年多試營運，上海數據交易所5日轉正式營運。上海數據交易所總經理湯奇峰表示，2022年，數據產品交易額超過人民幣（下同）1億元，隨著市場培育趨於成熟，2023年場內交易額有望突破10億元。

江蘇│啟動生產性服務業十年倍增計畫

江蘇近日發表生產性服務業十年倍增計畫實施方案，選定領軍企業50家、集聚示範區53家，大力推動生產性服務業。江蘇省近年在虛實融合、數位轉型浪潮下，更讓生產服務業有更多發展空間。截至2022年前十月，江蘇規模以上資訊傳輸軟體和資訊技術服務業營業收入年增12％，科技服務年增11.8％。

北京│2022年PM2.5濃度 十年新低

北京市生態環境局表示，2022年北京市PM2.5年均濃度降至每立方公尺30微克，為十年來最低水準。2022年空氣優良天數為286天，較2013年增加110天。與2013年相比，2022年PM2.5、PM10、NO2、SO2分別下降66.5％、50％、58.9％、88.7％。

黑龍江│鶴崗供暖企業虧損 公告停暖

黑龍江省鶴崗市近日最低氣溫下探零下26℃，該市內的寶泉嶺誠銘供暖公司卻突然公布「限熱停熱」緊急通知指出，由於煤價暴漲，公司去年虧損人民幣（下同）達800萬元，無法再繼續供熱，引發關注。當地社區人員隨後表示，政府已經介入，將妥善處置不停暖。