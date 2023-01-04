1/5 China Scan 參與中國A股行情

上海│首架國產C919密集驗證飛行

大陸國產大飛機C919開啟密集驗證飛行，東航1日接收首架C919飛機完成新年首飛，從上海虹橋機場飛抵北京大興機場，2日又從上海虹橋機場飛抵海口美蘭機場，該架飛機於2022年12月26日開始驗證飛行，這也是C919飛機100小時驗證飛行的重要過程。

黑龍江│哈爾濱銀概括承受2村鎮銀

黑龍江銀保監局最新公告，批准巴彥融興村鎮銀行、延壽融興村鎮銀行因被收購而解散，上述兩家村鎮銀行全部業務、財產、債權債務以及其他權利義務由收購方哈爾濱銀行承擔，未來兩家村鎮銀行將改建為哈爾濱銀行的分支機構。

吉林│冰雪旅遊勝地 元旦受歡迎

吉林省文化和旅遊廳公布，2023年元旦假期，該省接待國內遊客119.27萬人次，年增6.6％；國內旅遊收入為人民幣7.01億元，年增11.32％，兩者年增率均高於全大陸平均水準。其中，長春、吉林、長白山等冰雪旅遊勝地為民眾出遊首選。

陝西│積極推行老年人體育活動

西安市公布「進一步加強老年人體育工作的實施意見」，預計到2025年，要廣泛開展老年人體育活動，參加體育鍛煉的老年人要占全市老年人口比例的60％以上，同時要興建適老型體育場地設施覆蓋全市，為老年人健身提供更多場所。

重慶│簽發首份對印尼RCEP原產地證書

重慶海關所屬兩路寸灘海關日前為凱寶動力機械公司出口到印尼的產品簽發RCEP原產地證書，簽證金額超人民幣（下同）45萬元，這是RCEP對印尼生效後，重慶簽發的首份對印尼原產地證書。該批貨物在印尼可享零關稅優惠，享惠金額最高可達貨值的5％。

四川│2022年共繁育存活熊貓8胎13隻

中國大熊貓保護研究中心最新公布，2022年該中心共繁育存活大熊貓寶寶8胎13隻，最早為2022年6月21日出生，最晚為2022年8月21日出生。目前該中心已創建世界最大的大熊貓人工圈養種群，圈養數量已達369隻，占全球圈養大熊貓總數的50％以上。

廣東│廣東機場首位數位員工 開工

廣東機場數位財務平台上線試營運，首個數位員工也在新年首日正式開工。該員工具有自己的形象、聲音和個性，將成為機場集團財務共享中心的一員，提供發票處理、審核、結算、業務提醒等財務智慧服務，把數位化理念和技術落實到具體工作中。