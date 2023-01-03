1/4 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江│建設寒區試車高新技術園區

黑龍江持續發展寒區試車產業，近期黑龍江決定建設黑河寒區試車高新技術產業園，包括黑河華為智能汽車解決方案試驗基地項目、交投集團自動駕駛測試場項目等五大項目。黑龍江與全國汽車標準化委員會合作，展開汽車低溫性能標準規範的制定推廣、汽車防滑鏈性能要求和試驗方法的審核、大陸雪地胎試驗規範的研究、輪胎四季測試等項目。

北京│元旦假期消費 為去年同期83％

疫情影響民眾消費，2023年元旦假期期間，北京市商務局重點監測的百貨、超市、專業專賣店、餐飲和電商等業態企業銷售額人民幣（下同）35.3億元，為2022年同期83.8％。全市52個重點商圈客流量1,218.1萬人次。

河南│老君山大雪 1.8萬遊客滯留景區

洛陽的老君山於元旦吸引大批遊客冒雪前往攻頂，但當地因降雪，部分路段出現道路結冰、打滑，使1.8萬人寸步難行，壅堵持續約一小時，遊客怒喊「退票」。景區人員表示，採取應對措施，已經在最短的時間內將遊客疏散，並協助辦理退票。

福建│加快古雷石化基地建設 推動兩岸發展

漳州市市長王進足3日表示，漳州古雷煉化一體化專案作為兩岸最大的石化合作專案，對於兩岸產業融合發展極具意義。未來將繼續加快古雷石化基地建設，確保實現工業產值超人民幣（下同）1,000億元、在建產業專案總投資超1,000億元、新簽約和在談專案總投資超1,000億元。

香港│去年前11月新屋交易 驟減40％

香港土地註冊處數據顯示，2022年前11月的新屋交易量從2021年同期的16,136戶，驟降至10,068戶，降幅近40％，交易價值從 港幣 2,140億減半至 港幣 1,070億。當地房地產機構表示，香港住宅銷售量已降至至少2008年以來的最低水準，2023年可能再下降10％。

海南│三亞發體育消費券 適用潛水衝浪等

三亞旅文局會集36家體育業者，展開「惠動三亞健康生活」活動，近日發放總計人民幣（下同）93萬元的三亞市體育消費券，分為體育運動、體育培訓和體育旅遊三大領域，涵蓋潛水、衝浪、籃球館、羽毛球館、游泳館和健身房等體育相關消費。

陝西│可再生能源安裝量 突破3,000萬瓩

隨著漢江幹流安康旬陽水電站等一批可再生能源項目啟用，陝西省可再生能源安裝量規模正式突破3,000萬瓩大關，總規模達到3,111萬瓩，占該省比重達38.3％。

在陝西可再生能源發電結構上，太陽能占1,489萬瓩，風力占1,179萬瓩，水力占388萬瓩。陝西規劃在2025年之前，將可再生能源累計安裝量規模達到6,000萬瓩以上。