1/3 China Scan 參與中國A股行情

山西│向弱勢族群發愛心消費券

為確保弱勢族群不因疫情而影響正常生活，山西省日前再向特困救助供養對象發放愛心消費券，發放標準為每人人民幣（下同）1,500元，由各縣市政府負責統一進行發放。

河南│元月起上調職工福利標準

為保障職工福利待遇，提振市場信心，河南省總工會稍早公布基層工會於法定節日發放慰問品標準，自1日起，從每人每年不超過人民幣（下同）2,000元，上調為不超過2,500元。

廣西│南寧、防城港 展開數位人民幣試點

廣西省南寧市、防城港市數位人民幣試點日前獲得大陸國務院批准通過，廣西針對東協繼續擴大金融開放門戶。截至目前，大陸已經有17個省區市的26個地區展開數位人民幣試點。

澳門│2022年博彩收入跌51.4％

澳門博彩監察協調局最新公布，2022年12月，博彩收入34.82億澳門元（下同），較上年同期下跌56.3％。2022年全年博彩收入為421.98億澳門元，較2021年大跌51.4％，此一數據也創下2004年以來新低。但分析師預估隨著防疫措施鬆綁，今年有望大幅反彈。

上海│蔚來全球最大交付中心 啟用

蔚來汽車全球最大交付中心1日在上海嘉定南翔正式啟用，同時蔚來第三代換電站也將上路，將為消費者提供更多電池數量與更快充電速度。目前，上海共有8座蔚來中心、21座蔚來空間、11座服務中心、103座蔚來換電站。

浙江│發高齡津貼 每月不低於人民幣60元

浙江省近日公布「加快建設基本養老服務體系的實施意見」，為當地老年人們送出一波政策大禮包。其中，自1日起，凡是浙江戶籍80歲以上老年人，將收到每月不低於人民幣60元的高齡津貼。

江西│2022年人工造林逾百萬畝

江西大力開展植樹造林，超額完成年度造林綠化任務。據統計，2022年江西共完成人工造林101.2萬畝、封山育林73.1萬畝，分別占計畫的190.4％和140％。據稱，2022年江西完成低產、低效林改造173.1萬畝，重點區域森林綠化共23.1萬畝。