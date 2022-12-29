12/30 China Scan 參與中國A股行情

上海│與中遠海運簽署戰略合作協定

上海市與中國遠洋海運集團29日簽署戰略合作協定。雙方將在港航業務、全球數位化供應鏈建設、綠色低碳航運、智慧航運、航運科技創新、國資國企改革、高端航運服務、航運產融合作等領域開展合作，共同打造上海國際航運中心升級版，促進長三角一體化發展國家戰略。

四川│最大混合式抽水蓄能項目 開工

全球最大的混合式抽水蓄能項目—雅礱江兩河口混合式抽水蓄能項目近日在四川省雅江縣開工建設。該項目將為抽水蓄能電站，具有發電、儲能、增強水電站調峰運行能力，已建成的常規機組達300萬千瓦，未來總裝機將達420萬千瓦。

湖北│上汽通用汽車武漢超級工廠 投產

上汽通用汽車的武漢奧特能超級工廠日前正式竣工投產，這是繼2021年10月上海浦東金橋奧特能超級工廠落成後，該車廠電動化轉型升級又一重要布局。未來將進一步完善企業新能源核心部件的本土製造體系實力，加速其電動化轉型。

香港│年輸入4.5萬人才 陸占9成

香港推出多項吸引人才措施，預計未來三年每年輸入至少3.5萬人才。移民顧問數據則顯示，近年因疫情積壓大量申請，推算可吸納4.5萬人。其中，大陸人才占9成，以從事金融業及科技業為主，再加上新推行的「高才通」計畫，潛在申請人數眾多。

廣東│廣州打造兆元級時尚產業群

廣州持續著力時尚產業發展，日前舉辦復工復產後首個大型時尚活動：廣州國際時尚產業大會。廣州持續推進培育建設國際消費中心城市、制訂促進大品牌首家門市等措施，鼓勵頂級設計師與品牌到當地舉辦新品發表會等。此前廣州印發的相關計畫顯示，爭取2024年衝擊人民幣兆元級時尚產業規模。

福建│一人用145個帳戶炒股 遭重罰

福建一位59歲的股民刷新2022年中國證監會對個人操縱市場行為的罰沒金額規模，該股民使用多達145個證券帳戶，影響8檔股票交易價格與交易量，在9個月的時間內大賺人民幣（下同）1.4億元。證監會沒收該股民違法所得1.43億元，並處以4.28億元罰款，總計罰沒5.71億元。此規模超過2021年的罰單，當時山東有「70後」股民被罰沒4.46億元。

北京│冰墩墩變身 兔墩墩開賣

北京冬奧冰墩墩的兔年特別版系列新品正式發布，推出以北京傳統民俗中的經典兔子形象「兔兒爺」為靈感的「兔墩墩」，販售徽章、毛絨玩具，鑰匙扣和創意擺件四大品類，吸引熱愛冰墩墩的民眾購買收藏。2023年元旦後，產品還會陸續到貨持續銷售。