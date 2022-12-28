12/29 China Scan 參與中國A股行情

新疆│棉花產量占比破9成 寫新高

新疆2022年棉花產量達到539.1萬噸，較2021年增加26.2萬噸，占大陸棉花總產量的比重進一步提升至90.2％，刷新歷史新高。目前新疆的棉花總產、單產、種植面積、商品調撥量已連續28年位居大陸第一。抽樣調查結果顯示，新疆棉花作物產量每畝143.9公斤，較去年提升7.5公斤。

內蒙古│全球最大沙戈荒風電光伏基地 開工

由三峽集團牽頭的庫布齊沙漠鄂爾多斯中北部新能源基地專案，在鄂爾多斯市達拉特旗開工建設。該專案是目前在沙漠、戈壁、荒漠地區開發建設的全球最大規模風電光伏基地專案，也是大陸首個開工建設的千萬千瓦級新能源大基地專案。專案全部建成後，每年可向京津冀地區送電約400億千瓦時。

天津│天津港綠色能源樞紐二期工程 完成

天津港北疆港區的C段綠色智慧能源示範項目二期近日宣告完成，該港為大陸十大海港之一，且為最北端港口，隨著該碼頭運送量不斷增長，近年對綠色能源的需求增大。新建設將為天津港碼頭永續目標再進一步，繼續打造全球首座「智慧零碳」碼頭。

陝西│設國資氫能企業 健全產業鏈

陝西省發改委主導，由陝煤集團、延長石油集團等十家國企共同注資人民幣18.18億元設立的省氫能營運平台企業陝西氫動氫能發展合夥企業近日正式簽訂協議，象徵陝西傾全省之力投入研發生產、裝備製造等氫能全產業鏈生態。

河南│洛陽A級景區 免費門票大放送

為提振文旅消費，河南洛陽的52家A級旅遊景區將於2023年1月1日至31日，每日發放4萬張免費門票，總計將投入人民幣（下同）1億元。參與景區包括龍門石窟、老君山等知名景點，此外，洛陽市還將籌集資金發放1,000萬元文旅消費補貼。

香港│龍獅節 元旦尖沙咀登場

香港龍獅節將於2023年元旦在尖沙咀舉行，尖沙咀文化中心將有50隻醒獅及2條金龍參與演出，還有龍獅體驗活動、工作坊及拍照打卡裝置，但因應防疫要求，巡遊會取消。大會表示，龍獅節因應疫情曾停辦三年，希望透過活動繼續推廣及承傳龍獅的文化。

海南│三亞市打造新能源車娛樂綜合體

海南省近日傳出投資人民幣50億元在三亞市建造新能源車娛樂綜合體，將用於舉辦國際汽聯電動方程式錦標賽等全球性體育賽事，最快可能在2025年啟動營運。該綜合體將包括三大主軸：主題公園、飯店，以及主要服務車廠的商業相關領域。