12/28 China Scan 參與中國A股行情

黑龍江｜冷水魚冬捕季 特色活動開跑

「2022黑龍江冷水魚冬捕季」系列活動27日在哈爾濱市太陽島開幕。這次活動從2022年12月27日開始，到2023年2月5日結束，大陸全國大水面生態漁業發展高峰論壇、傳統冬捕大典、全國冬釣大賽等活動將在期間陸續登場。

遼寧｜經貿團訪日 獲逾25億人民幣訂單

遼寧省大連市經貿代表團25日完成出訪日本任務，這是疫情爆發以來，大連市首次成立經貿團出訪日本，五天時間取得逾人民幣25億元訂單。出訪期間，該經貿團共拜會日本合作企業近30家，把三年來的線上交流落實到面對面談合作。

北京｜高力：明年辦公大樓市場回暖

高力國際預計，在多方位政策調整及經濟回暖預期下，2023年北京辦公大樓市場將回暖，但供應量增加也會在一定程度上拉高空置率。租金方面，仲量聯行表示，有大面積空置項目的業主將採取更激進的租賃策略，租金或進一步觸底，但下半年會止跌回穩，實現小幅復甦。

湖北｜棗陽推引才新政 每月祭生活補貼

棗陽市日前推出多項人才吸引政策，內容涵蓋人才集聚、獎勵激勵和服務保障等方面。其中，企業新引進的全日制、本專科生3年期內，每月可領取最高人民幣（下同）1,500元生活補貼，此外，碩士每月最高可領2,500元，博士生則可領取近萬元。

四川｜成都拚2025體育占生產總值逾2％

成都市最新公布「加快建設世界賽事名城賦能體育產業高品質發展的實施意見」，提出到2025年，該市體育產業總規模超過人民幣（下同）1,500億元，體育產業增加值占地區生產總值的比重超過2％，體育消費規模突破800億元，成為成都經濟發展新動能。

福建｜漢服文化節 閩台傳統節目上秀

第五屆海峽漢服文化節近日於福州閩江之心登場，該活動自2013年起開始舉辦，匯集兩岸漢服文化精華，舉行「漢服模特藝術」新書發表、閩台傳統節目演出和「中華花神」展演，另有百花主宰臨水夫人帶領花神巡安賜福閩江等活動。

上海｜數據交易所攜手重慶 推動數據要素流通發展

上海數據交易所與西部數據交易中心近期簽署戰略合作協定，透過數據交易服務領域合作，推動上海與重慶兩地在數據要素流通等協同發展。機構分析，2021年大陸數據要素市場規模達人民幣（下同）815億元，預計「十四五」期間，該市場規模複合增速將超過25％，到2025年規模有望接近2,000億元。