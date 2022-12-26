12/27 China Scan 參與中國A股行情

百度 拚打造全球最大自駕區

百度宣布完成在武漢擴大無人駕駛商業化的進度，並預計2023年在大陸增加投放200輛無人車，有意打造全球最大無人駕駛營運服務區，百度當前L4自動駕駛營運測試里程累計逾4,000萬公里，並擁有自動駕駛專利家族3,477件，連續四年居全球第一。

百度公布，目前旗下自動駕駛交通服務平台蘿蔔快跑在武漢的營運面積超130平方公里，涵蓋100萬人口。當前已將全無人營運區域從軍山新城擴充到武漢市經開區三環至五環，覆蓋面積擴大兩倍。營運時段也拓展至7時～23時。（楊日興）

華為 歐拉系統安裝量達245萬套

華為近年積極發展軟體與操作系統，旗下用於數位基礎設施、伺服器、雲端運算的操作系統歐拉（openEuler）大有進展，截至11月累計安裝量達到245萬套，在中國伺服器操作系統領域，市占率增至22％。

歐拉剛在10月進行版本更新，新增代碼2,012萬行。華為表示，歐拉開源社區全體成員單位和全體開發者的努力下，已有600多家企業加入社區，超過1.2萬名貢獻者。（楊日興）

百家雲 借殼登美股 市值逾8億美元

大陸音視訊技術服務商百家雲26日宣布，其與美股上市公司富維薄膜合併上市交易完成。百家雲借殼登陸那斯達克交易所，成為大陸音視訊SaaS（軟體即服務）第一股。截至23日，富維薄膜收盤價8.3美元，預計合併後公司市值將達8.4億美元。

百家雲於2017年成立，對於此次上市，百家雲總裁馬義表示，這是百家雲五年磨一劍的成績單，百家雲也將以上市為新起點，為大陸企業數位化轉型貢獻更多力量。（蘇崇愷）

雲南白藥 8.36億股限售股今解禁

中藥上市龍頭雲南白藥27日將有8.36億股定增限售股上市流通，占總股本比例的46.52％，是解禁前流通盤的98.47％，約合解禁市值人民幣（下同）462.24億元。

雲南白藥近兩年業績欠佳，自家股價因此衝高回落。財報顯示，該公司2021年營業收入年增率雖達11.09％，但淨利潤卻降至28.04億元，較上年同期下滑49.17％。2022年前三季，公司營收淨利潤雙雙下滑，營收年減5.10％至269.16億元，淨利潤年減5.94％至23.05億元。

雲南白藥股價自2021年2月達每股112.7元的高峰後便震盪回落，26日收報55元，總市值降至988億元，距最高值已蒸發約千億元。另，雲南白藥近期因公司治理不規範、內控不完善、財務核算不規範，被雲南證監局責令整改。（黃欣）

全聚德 進軍酒業 股價連日大漲

大陸知名烤鴨品牌全聚德近期大動作轉型，宣布進軍酒業，帶動公司股價連日飛漲。自13日以來，A股上市的全聚德股價漲幅將近90％，期間連續六個交易日漲停，市值暴增人民幣（下同）28億元，該股股價26日收報19.51元，漲幅為2.68％。

全聚德因主打北京烤鴨而紅極一時，但公司經營業績不理想，自2017年開始下滑，儘管2020年初新任總經理周延龍上任，但在疫情衝擊下，2020年至今持續虧損，近三年累計虧損約4億元，今年前三季更已累計虧損1.75億元，超過去年全年。

全聚德為拓寬產品線，日前宣布採取委託加工方式推出兩款全聚德定製醬香型白酒，包括「全聚德·1864」和「全聚德·傳奇」，並上架天貓旗艦店販售。（楊晴安）

市場脈動

碳酸鋰 下游需求弱 價格跌

大陸電池級碳酸鋰均價26日每噸下跌人民幣（下同）4,500元，跌至每噸54.25萬元。華泰證券分析，鋰廠商挺價情緒強，但下游需求仍弱，預計碳酸鋰價格續跌。（蘇崇愷）