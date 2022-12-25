12/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│通膨罩頂 明年薪資倒退至2006年

PwC發布報告指出，若把通膨列入考量，英國勞工明年薪資將倒退到2006年水準。該機構表示，經通膨調整，英國勞工薪資今年將下滑3％、明年再減2％。它說今年對英國經濟是深具挑戰一年，該逆風預料將持續到2023年。

日本│降低對陸倚賴 擬鄰南鳥島海域開採稀土

為了降低對中國稀土金屬的倚賴，日本政府計畫2024年在南鳥島（Minami-Torishima Island）附近海域深海泥漿開採稀土。該島位於東京東南約1,900公里的太平洋珊瑚環礁。日本還從明年起開始研發相關開採技術。

日本 │經俄水域船舶 不再提供損害保險

日本媒體報導，受俄烏戰爭影響，東京海上日動火災保險、損害保險日本興亞和三井住友保險集團控股等三家日本保險公司已在上周通知船東，表示不再對俄羅斯所有水域的船舶提供損害保險。然而該決定恐將衝擊包括液化天然氣等日本能源進口。

以色列│高科技服務助攻 今年出口額創新高

以色列經濟部表示，受惠於高科技服務出口增加，以色列今年出口額預料將增長逾10％，到至少1,600億美元的新高紀錄。其中，歐洲是以色列最大貿易夥伴、約占38％，其次是美國的35％，以及亞洲的24％。

美國│1.7兆美元支出法案 眾院闖關通過

美國眾議院趕在23日午夜期限數小時前，以225票對201票通過總額1.7兆美元支出法案，為聯邦政府提供資金直到明年9月。參議院已先行在22日表決通過該法案。這也是民主黨在明年1月向共和黨交出眾院控制權前最後一次立法行動。

加拿大│礦商爭議未解 位巴拿馬銅礦場被關閉

總部位於加拿大的First Quantum Minerals礦業公司已就付款爭議與巴拿馬政府進入仲裁過程。First Quantum在巴拿馬有一座銅礦場Cobre Panama，由於它未能在最後期限與該國政府達成增加對該礦場付款協議，導致Cobre Panama已被關閉。

印度│防堵疫情 多國入境旅客須強制檢測

鑒於中國疫情急遽升溫，印度衛生部24日宣布，將要求來自中國、日本、韓國、香港與泰國等旅客在入境時需強制接受新冠病毒檢測。如果旅客被驗出陽性或是顯現確診症狀，將會送往醫院進行隔離治療。