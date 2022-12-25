12/26 China Scan 參與中國A股行情

新疆｜金礦坍塌18人受困 專家趕赴救援

24日下午1時40分許，新疆西部黃金伊犁公司一處金礦發生坍塌事故，造成18人受困。對此，大陸應急管理部派出國家礦山安全監察局帶隊的工作組，到現場指導救援處置和事故調查，同時選派三名礦山救援專家趕赴現場協助指導救援工作。

北京｜為大專院校畢業生搭建就業平台

北京市攜手四家人力資源服務機構共同推動主題活動，將持續到2023年1月中旬。2023年北京地區高校畢業生就業服務季自9月22日啟動以來，「北京畢業生就業創業服務平台」召開徵才會100多場，瀏覽量近16萬人次。

山西｜紫外光電材料研發項目 獲立項

近日，由山西省科技廳推薦、山西中科潞安紫外光電科技公司領頭的大陸國家「十四五」重點研發項目：大功率深紫外AlGaN基LED發光材料與器件產業化關鍵技術成功獲得立項。該項目總預算人民幣（下同）4,450萬元，中央提供財政專項資金1,950萬元。

山東｜寧德時代新能源電池基地 濟寧開工

大陸新能源車電池龍頭寧德時代旗下的「山東時代新能源電池產業基地」24日在濟寧正式開工。該項目總投資約人民幣140億元，將建設動力電池系統及儲能系統生產線，用地面積約2,000畝。此外還將推動電池製造、集中太陽能、儲能電站等專案。

河南｜鄭州頭期款最低降至20％

為了加大支持房市並滿足民眾購房需求，鄭州推動銀行與重點企業單位簽約，為其提供專項房市優惠專案。中原銀行公布的方案中，凡是簽約團購的中小學、大專院校等單位，非限購區頭期款比例最低降至20％、限購區內頭期款最低30％。

浙江｜浙商大會總投資金額 創高

第六屆世界浙商大會近日在浙江杭州開幕，共招引專案78個，投資人民幣（下同）50億元以上的專案就達11個，總投資額3,699億元，創下歷屆活動新高。簽約項目主要為「先進製造業集群」，涵蓋數位經濟、生命健康、新能源、新材料等重點產業。

廣東｜穗台青年論壇 廣州登場

第八屆穗台青年論壇24日在廣東省廣州市啟動，論壇主題為「設計融情，灣區築夢」。這屆活動邀請兩岸動漫、設計領域的專家學者和嘉賓在線上線下交流，加上青年代表和廣州相關部門代表等近100人參加。