12/23 China Scan 參與中國A股行情

貴州｜省內第一家！茅台展開數位人民幣促銷

大陸白酒龍頭貴州茅台日前正式推出數位人民幣主題活動，成為貴州省首家導入數位人民幣合作的企業。貴州茅台自22日起與中國交通銀行合作推出促銷活動，在北京、上海、廣州、成都四家茅台霜淇淋旗艦店開展數位錢包支付滿減。（禁止酒駕‧飲酒切勿過量）

江蘇｜南京調整政策 降低購房門檻

大陸多地調整政策降低購房門檻，南京公布，居民家庭購買二套住房的商業貸款最低頭期比例已調整到不低於40％，另外也降低外地人購房門檻、不再需要社保。且直至2023年底，南京出售自有住房並在現住房出售後1年內重新購買住房的納稅人，能退還其售房的個人所得稅。

山西｜鼓勵A級風景區明年推優惠活動

山西省官方日前通知，鼓勵全省A級風景區於2023年上半年，在其線上平台預售2023年全年首道門優惠門票，優惠幅度在八折以上的，官方將按照門票實際銷售價格的20％給予補貼，鼓勵各市配套補貼資金，擴大優惠活動力道。

北京｜昌平區發放1千萬人民幣汽車消費券

北京市昌平區官方攜手區內39家車商，22日透過微信小程式平台向有買車需求的消費者，發放人民幣（下同）1,000萬元汽車消費券。消費者除了享受銷售中心既有優惠以外，還可同時使用汽車消費券，最高可享有6,900元補貼。

浙江｜員工產假期間 企業可領社保補貼

浙江省最新通知指出，2022年6月7日起女員工符合法律、法規規定生育子女，為其落實浙江產假政策並繳納社會保險費的企業，可享有社會保險補貼。該通知自2023年起施行。

山東｜推先進製造業投融資三年計畫

山東省公布「先進製造業投融資三年行動計畫」，明確加大財政貸款貼息和風險補償政策，強化政銀企通力合作；開展創業投資、風險投資和股權投資，採取基金合作、項目直投等方式，培育輔導一批企業上市融資。到2025年，新增先進製造業上市企業60家左右。

廣西｜提升冬季保供 北海允許LNG船舶夜間離泊

為提升冬季保供能力，廣西北海調整LNG（液化天然氣）船舶的離靠港規定，從原本的「白天靠泊、白天離泊」，首度開放夜間離泊。碼頭通過能力估可提升約三分之一，北海LNG輸送量從碼頭設計每年600萬噸，可提升到每年700萬～800萬噸。