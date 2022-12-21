12/22 Global Scan 掌握全球投資脈動

美國│FTX創辦人引渡回美

根據NBC News引述巴哈馬監獄官員說法指出，FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）已在巴哈馬簽署引渡文件，將於周三（21日）引渡返回美國。班克曼弗瑞德面臨美國聯邦法院八項指控，包括電信詐騙（wire fraud）、證券詐欺、洗錢等。

美國│川普報稅、欠稅資料曝光

美國眾議院審查委員會稍早表決同意公布前總統川普的納稅申報表後，川普在2015至2020年間的報稅資料陸續曝光。資料顯示，這六年當中川普有四年申報的調整後個人總收入皆為負數。儘管這些年來川普每年都有繳納聯邦稅，但資料顯示這六年當中，他有三年分別欠繳750美元以下的聯邦所得稅。

美國│澤倫斯基預定赴美國會發表演說

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）預定21日前往美國國會發表演說並與美國總統拜登會面，是今年2月俄烏戰爭開打以來澤倫斯基首次出訪行程，儘管行程仍有可能在最後一刻因國安考量而取消。拜登政府預計21日宣布對烏克蘭提供18億美元軍援，這回將首度提供愛國者飛彈。

紐西蘭│12月消費者信心創新低

澳盛銀行與Roy Morgan共同調查發現，紐西蘭12月消費者信心指數較11月下滑7點至73.8點，創2004年開始調查以來最低紀錄。澳盛銀行表示，12月消費者信心低落與央行貨幣政策有關，紐西蘭央行11月透露未來繼續升息，預警紐西蘭經濟將陷入技術性衰退。

阿根廷│梅西與隊友奪冠照創IG紀錄

阿根廷足球球星梅西（Lionel Messi）18日率領國家隊打敗法國隊，讓阿根廷拿下今年卡達世足賽總冠軍，且他個人也贏得金球獎。他與隊友奪冠時拍下的合照在Instagram上發布數小時內按讚數已累積超過6,700萬個，成為IG史上按讚數最多的照片。

德國│消費者信心回升但仍處低點

研究機構GfK公布的前瞻消費者信心調查指出，明年1月德國消費者信心指數從今年12月的負40.1點增至負37.8點，是連續第三個月回升，主因是近來能源價格漲勢減弱，且德國政府即將自明年1月起補助電費及天然氣費用。儘管如此，1月消費者信心指數仍舊貼近今年10月創下的負42.8點歷史低點。

韓國│下修明年GDP成長預估至1.6％

韓國政府21日公布的半年經濟展望報告預期，明年韓國國內生產毛額（GDP）成長1.6％，與6月預期的2.5％相比大幅下修，主因是全球經濟前景惡化衝擊韓國出口需求，且央行升息打擊國內消費支出。最新報告預期明年韓國通膨率平均值約3.5％，也高於6月預期的3.0％。韓國今年GDP可望成長2.5％。