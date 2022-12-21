12/22 China Scan 參與中國A股行情

廣西│世界最佳旅遊鄉村 大寨村入列

聯合國世界旅遊組織日前公布2022年「最佳旅遊鄉村」名單，廣西省大寨村與重慶市荊竹村入選。其中，大寨村充分運用當地雄奇的梯田景觀與自然風光等發展鄉村旅遊，並透過展示少數民族曬紅衣、紅瑤長髮、紅瑤織布技藝等活動，把紅瑤傳統文化融入旅遊產業。

廣東│陽江辦博覽會 拓展五金剪刀業務

陽江市近日舉辦「第21屆中國（陽江）國際五金刀剪博覽會」，特設跨境電商展示區，拓展剪刀業務。陽江是大陸五金剪刀重鎮，2021年當地五金剪刀業產值逾人民幣550億元，約占大陸總產量75％，當地出口量約占大陸總出口量85％。

重慶│貢品梁平豆筋 首次出口美國

明朝嘉靖年間的皇家貢品梁平豆筋，已有千年生產歷史。近日重慶市農業產業化龍頭企業兩顆豆農業科技生產的梁平豆筋，經檢驗檢疫合格，首批2噸豆筋訂單交付，將出口美國洛杉磯，這也成為梁平豆筋首次出口美國的里程碑。

澳門│私家車明年起可直接入境廣東

澳門政府宣布自2023年元旦起，獲核發牌證的澳門私家車經網路預約後，可經港珠澳大橋珠海公路口岸駛入廣東，預計8萬車主可享政策福利。早在2021年1月市場就傳出研究「澳車北上」消息，惟疫情影響未有下文。新政上路後，粵港澳大灣區一小時生活圈將更便捷。

吉林│首筆水權交易順利成交

吉林四家企業近日在大陸國家水權交易平台完成取水權交易，讓吉林省內水權交易完成從零到一的突破。上述公司共計完成45.5萬立方公尺取水權交易，交易價格為每立方公尺人民幣（下同）1.2元，交易價款54.6萬元，交易期限一年。該交易給吉林省企業帶來調配水資源、提升效益的先例。

山東│創富榜企業家財富達人民幣1.75兆

山東媒體近日統計2022山東創富榜，共計300名企業家上榜，財富總額達到人民幣（下同）1.75兆元，人均58.45億元，共有47位上榜企業家財富超過100億元。上榜的前三企業家分別是魏橋創業的鄭淑良、信發集團的張剛家族、金嶺集團的趙曰嶺。

天津│二棟房公積金貸款首付比降至40％

天津市住房公積金管理中心公布新規，繳存職工申請個人住房公積金貸款購買家庭第二棟住房者，應支付不低於住房交易價格40％的首付款，原規定是60％。其中，養育未成年二孩及以上多子女者，若符合租房提取住房公積金條件，可按照實際房租支出提取住房公積金。