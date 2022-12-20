12/21 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國｜公布國王查爾斯三世肖像新鈔

英國央行20日公布印有國王查爾斯三世肖像的紙鈔，首批新版鈔票預計2024年中開始流通。查爾斯三世的肖像出現在面額5英鎊、10英鎊、20英鎊和50英鎊的紙鈔，鈔票設計未有其他變化。首批印有查爾斯三世頭像的硬幣已在12月8日開始流通。

美國｜亞馬遜與歐盟 就第三方賣家訴訟達和解

亞馬遜與歐盟反托拉斯主管機關就對待第三方賣家的訴訟達成和解，亞馬遜不必支付罰金，但將改變平台部分不利第三方賣家的做法至多七年。依據協議，亞馬遜承諾給予第三方賣家平等的展示機會，並放棄使用賣家的非公開數據與其競爭。

美國｜億滋國際出售口香糖品牌業務

億滋國際（Mondelez）以13.5億美元將已開發市場的Trident和Dentyne等口香糖品牌業務，出售給曼陀珠製造商Perfetti Van Melle，以便專注巧克力和餅乾等零食業務，價碼約是今年估計稅前息前折舊攤銷前（EBITDA）獲利的15倍。

韓國｜央行：明年物價上漲趨緩 通膨率仍超標

韓國央行總裁李昌鏞20日在記者會表示，即便明年物價上漲趨緩，預計通膨率將在一段時間內維持5％左右，超過目標值2％，有必要持續穩定物價的貨幣政策。11月會議預測本回合的利率頂峰為3.5％左右，但這可能隨著經濟環境的變化而改變。

韓國｜明年恐將出現最強裁員寒流

韓國明年恐將出現最強裁員寒流，許多大企業紛推自願退休、提早退休以削減人力，連40歲的員工也被列入自願退休申請對象。五大銀行（國民、新韓、韓亞、友利、NH農協）就有近2,400人以自願退休方式離職。農協銀行的40歲員工也被列入自願退休申請對象。

日本｜指定半導體等11領域 為特定重要物資

日本政府20日把半導體、蓄電池、重要礦物等11個領域指定為特定重要物資。為了避免原料依賴特定國家的物資因突發事態或者災害而停止供應，政府將向民間企業提供資金支援，確保供應源多元化。

越南｜蘋果計畫轉移MacBook筆電生產線

《日經新聞》引述消息人士報導，蘋果公司計劃明年首次將部分MacBook筆電生產轉移至越南，推動生產多元化。消息人士稱，蘋果已要求其最大供應商鴻海於明年約5月的時候，開始在越南生產MacBook。